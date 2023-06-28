"Красная зона риска": партизаны рассказали о ситуации вокруг завода "Титан"

По словам представителей подпольной группы "АТЕШ", в городе Армянск, что возле завода, замечены представители ФСБ, а в соседних селах квартируются российские офицеры.

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Ситуация вокруг завода "Крымский титан" возле временно оккупированного города Армянск, что в Крыму, является напряженной. Об этом говорится в сообщении подпольного движения "АТЕШ", опубликованном 28 июня.

Партизаны отмечают большое скопление агентов ФБС в городе. Также, по их информации, полицейские районных отделов находятся в состоянии повышенной готовности.

"Город в красной зоне риска, возможности самостоятельного разминирования "Титана" сейчас нет. Завод находится под особым режимом контроля у военных. Внедрение дополнительных агентов на завод сильно усложнен. Приходится проходить тщательные проверки", — говорится в сообщении "АТЕШ"

Отмечается также, что в близлежащих села квартируются множество офицеров Вооруженных сил России, в том числе в Долине и Воинке.

Вместе с тем, по сообщению партизан, продолжается ремонт Чонгарского моста, а глава оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо, вероятно, находится в Крыму, сообщают украинские партизаны.

"Крымский титан" является крупнейшим производителем диоксида титана в Восточной Европе. На заводе также осуществляется производство красного железоокисного пигмента, серной кислоты, минеральных удобрений, жидкого натриевого стекла, алюминия сульфата и железного купороса. На территории завода находятся два цеха: "Титан-1" и "Титан-2". Каждый из них способен производить до 40 тысяч тонн диоксида титана в год.

Как сообщалось ранее, 31 мая, партизаны из группы "Атеш" сообщили о начале минирования крымского завода "Титан".

Ранее, в январе 2023 года, стало известно, что на территории завода "Крымский титан" были замечены российская военная техника и подразделения войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ.