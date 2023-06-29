Ситуация меняется каждый день: в ВСУ рассказали, как сражаются с россиянами в лесу у Кременной

По словам украинских военных, ВС РФ хотят захватить Донбасс, поэтому пытаются захватить Луганскую и Донецкую области. Для Кремля они являются приоритетом.

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Украинские военные сражаются с российскими оккупантами в лесу у Кременной Луганской области. На этом участке фронта ВС РФ еще пытаются наступать в попытках захватить Донбасс. Об этом пишет The Washington Post.

Как рассказал один из пехотинцев с позывным "Мастер", очень сложно удерживать фронт. Так, россияне укрепились, подозвали резервы и теперь пытаются отбить населенные пункты, которые Силы обороны смогли освободить еще осенью 2022 года.

Украинский командир взвода, известный с позывным "Гефест", сказал, что операции России на востоке "резко усилились".

"Они теряют инициативу на юге и под Бахмутом. Поэтому им нужно что-то дать российскому обществу на политическом уровне, чтобы показать, что у них есть какие-то амбиции и преимущества. Донецкая и Луганская области всегда были приоритетом для России", — сказал он.

По словам журналистов, лес у Кременной сейчас является одним из самых опасных мест на линии фронта.

"Концентрация противника сейчас в лесах Кременной намного выше, чем на любых других участках фронта. Это связано с местностью. Благодаря густым лесам противнику достаточно легко спрятать большое количество войск и техники", — пояснил "Гефест".

В материале сказано, что паутина угроз скрывается в лесу. Сама местность — мешанина из густых сосновых лесов, болот, озер и холмов — сложна и препятствует быстрому продвижению штурмовых частей. Мины, дроны и дым от почти постоянных пожаров, которые бушуют от обстрелов, делают территорию еще более смертоносной.

Также сообщается, что иногда россияне надевают украинскую форму, чтобы попытаться проникнуть в украинские позиции.

Командир артиллерии Национальной гвардии, известный под позывным "Храбрый", сказал, что боевые порядки в лесу постоянно меняются и редко бывают стабильными.

"Противник, как и мы, местами отступает и ведет контрнаступательные действия; они прорывают определенные позиции и линии. Как и мы, они где-то продвигаются вперед, а где-то жертвуют какими-то позициями", — сказал он.

Напомним, что 28 июня сообщалось, что ВСУ покошмарили оккупантов на одном из направлений. Оккупанты потеряли 2 ББМ, 2 БпЛА "Орлан-10", САУ 2С1 "Гвоздика", РСЗО БМ-21 "Град", автомобильную технику и 5 складов БК.