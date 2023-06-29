Украинский военный сбил российский Су-25 из ПЗРК "Игла" (видео)

Вражеский самолет пытался "убежать" от ракеты, но на видео четко зафиксирован момент поражения штурмовика.

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Бойцы 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" подбили российский штурмовик Су-25. Об этом сообщает пресс-служба бригады.

28 июня бойцы зенитно-ракетного артиллерийского дивизиона сбили штурмовик ВКС РФ Су-25 из советского переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла". На кадрах с камеры оператора ПЗРК видно, как сначала Су-25 пролетает над горизонтом, а затем в его сторону выпускается зенитная ракета. В определенный момент видно, как ракета доходит и поражает штурмовик.

Согласно данным проекта Oryx, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, оккупанты потеряли уже 29 самолетов Су-25, которые попали на фото или видео. Реальные показатели могут быть выше.

По состоянию на 29 июня в Генштабе ВСУ сообщают, что всего было сбито 315 самолетов и 308 вертолетов российских захватчиков.

Напомним, 8 мая росСМИ сообщили, что в РФ анонсировали модернизацию штурмовика Су-25. Самолет получит новое вооружение и ряд других изменений после опыта использования на войне против Украины.

21 июня СМИ писали, что Украина получила от западных партнеров 45 советских истребителей и штурмовиков.