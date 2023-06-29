В Альянсе близки к консенсусу относительно вступления Украины, — посол США в НАТО

31 страна НАТО обсуждает точную формулировку потенциального членства Украины для заключительного коммюнике саммита в Вильнюсе.

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НАТО приближается к консенсусу относительно того, как рассматривать вопрос членства Украины на предстоящем саммите в Вильнюсе. Об этом заявила посол США в НАТО Джулианна Смит, информирует Al Arabya News.

Сейчас 31 страна НАТО обсуждает точную формулировку потенциального членства Украины для заключительного коммюнике саммита. Киев, который поддерживается союзниками по НАТО в Восточной Европе, призвал взять обязательство на встрече в Литве о том, что он присоединится к военному Альянсу, когда закончится война, развязанная Россией.

По ее словам, одним из вариантов, который рассматривается странами-членами блока, является разрешение Украине пропустить План действий по членству.

Посол США в НАТО также сообщила, что Вашингтон и Киев ведут переговоры о том, чтобы "успокоить украинцев в долгосрочной перспективе и поддерживать динамику помощи, которая осуществлялась в течение последних 15 месяцев". Она не рассказала, могут ли все же быть сделаны какие-то конкретные объявления накануне Вильнюсского саммита.

"Когда вы соберете все это вместе, я думаю, это даст украинцам ощущение, что мы их услышали и понимаем, что они искали что-то конкретное", — пояснила Смит.

Саммит НАТО в Вильнюсе

Саммит НАТО состоится 11-12 июля в Вильнюсе, столице Литвы. На мероприятии участники обсудят важные вопросы, которые касаются обороны, войны России против Украины, а также возможность вступления в организацию новых членов. Украинский президент Владимир Зеленский, что предстоящий саммит НАТО в Вильнюсе может стать судьбоносным. Он также отметил, что 2023 год будет решающим для Украины. Также в Офисе президента заявили, что 20 государств-членов НАТО официально поддержали членство Украины в Альянсе.

Напомним, 16 июня генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе заявил, что приглашения Украины в Альянс во время саммита в Вильнюсе не будет. По его словам, все члены-участники будут прилагать усилия для того, чтобы Украина стала членом Альянса.