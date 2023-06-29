В Альянсі близькі до консенсусу щодо вступу України, – пані посол США в НАТО

31 країна НАТО обговорює точне формулювання потенційного членства України для заключного комюніке саміту у Вільнюсі.

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НАТО наближається до консенсусу щодо того, як розглядати питання членства України на майбутньому саміті у Вільнюсі. Про це заявила пані посол США в НАТО Джуліанна Сміт, інформує Al Arabya News.

Наразі 31 країна НАТО обговорює точне формулювання потенційного членства України для заключного комюніке саміту. Київ, який підтримується союзниками по НАТО у Східній Європі, закликав взяти зобов’язання на зустрічі в Литві, що він приєднається до військового Альянсу, коли закінчиться війна, розв'язана Росією.

З її слів, одним із варіантів, який розглядається країнами-членами блоку, є дозвіл Україні пропустити План дій щодо членства.

Пані посол США в НАТО також повідомила, що Вашингтон й Київ ведуть перемовини про те, щоб "заспокоїти українців у довгостроковій перспективі та підтримувати динаміку допомоги, яка здійснювалася протягом останніх 15 місяців". Вона не розповіла, чи можуть все ж бути зроблені якісь конкретні оголошення напередодні Вільнюського саміту.

"Коли ви зберете все це разом, я думаю, це дасть українцям відчуття, що ми їх почули й розуміємо, що вони шукали щось конкретне", – пояснила Сміт.

Саміт НАТО у Вільнюсі

Саміт НАТО відбудеться 11-12 липня у Вільнюсі, столиці Литви. На заході учасники обговорять важливі питання, які стосуються оборони, війни Росії проти України, а також можливість вступу до організації нових членів. Український президент Володимир Зеленський, що майбутній саміт НАТО у Вільнюсі може стати доленосним. Він також наголосив, що 2023 рік буде вирішальним для України. Також в Офісі президента заявили, що 20 держав-членів НАТО офіційно підтримали членство України в Альянсі.

Нагадаємо, 16 червня генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг під час пресконференції у Брюсселі заявив, що запрошення України до Альянсу під час саміту у Вільнюсі не буде. З його слів, усі члени-учасники докладатимуть зусиль для того, щоб Україна стала членом Альянсу.