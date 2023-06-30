Минус танк и грузовик с БК: бойцы ВСУ эффектно уничтожили технику ВС РФ (видео)

Прицельный удар по позициям российский войск нанесли благодаря точной корректировке подразделения "Гюрза".

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Украинские защитники из 1-го механизированного батальона 28-й ОМБр ВСУ им. Рыцарей Зимнего Похода опубликовали кадры успешного уничтожения вражеской техники. Соответствующий видеоролик опубликовала пресс-служба бригады.

"Наши танкисты под корректировку подразделения "Гюрза" точными выстрелами уничтожили танк и грузовик с боеприпасами оккупантов", — указано в сообщении.

На видео можно увидеть, эффектный прицельный удар по вражеской технике.

"А где к***пский танк? А нету!", — прокомментировал видео один из бойцов бригады.

В командовании бригады отмечают, что эмоции командира экипажа, проводившего операцию просто бесценны.

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Продвижение бойцов ВСУ в Бахмуте

В середине июня проект DeepState сообщал о продвижении ВСУ южнее Бахмута в Донецкой области, а также на Запорожском направлении.

Позднее стало известно, что бойцы 3-й штурмовой бригады Вооруженных сил Украины провели успешные наступательные действия и заявили, что закрепляются на освобожденных территориях и готовят плацдармы.

25 июня стало известно, что 3-я отдельная штурмовая бригада ВСУ провела успешные наступательные действия на Бахмутском направлении. Защитники отвоевали километровую линию окопов.

27 июня украинские защитники из 1-го механизированного батальона 28-й ОМБр ВСУ им. Рыцарей Зимнего Похода показали видео, как смогли пробить линию обороны под Бахмутом, которую месяцами строили российские оккупанты.