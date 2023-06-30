"Первые бои — это страшно": морпехи рассказали о боевом крещении на AMX-10RC (видео)

В арсенале бойцов 37-й бригады — французские ББМ AMX-10RC и американские Хамви с высокоточными ракетами APWKS. Сейчас морпехи ведут наступление в Донецкой области.

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Украинские военные из новосозданной 37-й бригады морской пехоты начали идти вперед. О боевом крещении на поле боя морпехи рассказали в репортаже Hromadske.

Морские пехотинцы говорят, что первый бой прошел без потерь. Они начали наступление на юге Донецкой области. За это время военные уже 5 раз участвовали в штурмовых действиях.

"У них было время подготовиться, а у нас было время собраться", — говорит морпех о подготовке оккупантов к украинскому наступлению.

По словам военных, страха во время первого боя не было, потому что их начали обстреливать, тогда командир ББМ AMX-10RC "Каспер" дал приказ двигаться вперед. Они прикрывали пехоту, которая продвигалась посадкой. Российские войска подняли в небо два вертолета Ка-52, но экипаж машины не смог его поразить.

В конце концов после первого боя ББМ получила повреждения, но смогла выйти из боя на пробитых колесах.

"Хамви" с установкой APWKS

Экипаж "Хамви" имеет на машине установку APWKS для поражения целей. В основе комплекса лежат неуправляемые ракеты Hydra 70, которые наводятся с помощью лазерного наведения и благодаря этому они становятся высокоточными. Устройство позволяет уничтожать как наземные, так и воздушные силы.

Командир машины Андрей говорит, что было страшно во время первого боя. Машина уже выполнила 6 боевых задач, из которых они 4 раза вели огонь. Позиция APWSK находится в 3-4 км от передовой, поэтому военные видят все поле боя перед собой, но иногда "прилетает" и рядом с ними.

"Первые бои — это страшно, а потом все хорошо. Мы почувствовали, как это должно быть на самом деле", — говорит Андрей.

Морпехи рассказали, что подготовку они проходили в течение 5 месяцев, как в Украине, так и в Польше. Заграницей их тренировали, в том числе американцы.

Напомним, 28 апреля стало известно, что бойцы 37-й бригады получили вездеходы M-ATV, ББМ AMX-10RC и ракеты APWKS.

30 июня главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что его раздражает, когда кто-то говорит, что украинские военные медленно продвигаются на фронте, потому что каждый метр дается кровью.