"Только Бог может дать гарантии": Буданов сделал новый прогноз относительно освобождения Украины

Главный разведчик уверен, что у Украины есть все шансы выйти на административные границы до конца года.

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Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов не отказывается от своего прогноза, что Украина вернет свои территории к границам 1991 года и может это сделать в течение этого года. Об этом он сказал в интервью изданию The Drive.

"Наша позиция неизменна в том, что мы все равно выйдем на административные границы Украины по состоянию на 1991 год. Мы сделаем все возможное, чтобы в этом году это было", — сказал он.

На вопрос журналистки относительно того, есть ли у Украины гарантии, что после этого война с РФ не повторится он сказал: "В таких вопросах только Бог может дать такие гарантии".

Он отметил, что уверен, что Украина достигнет определенного успеха в этой контрнаступательной операции.

Буданов также отметил, что Россия с технической стороны подготовила все для организации техногенной катастрофы на Запорожской АЭС и скорее всего взорвет, охлаждающий пруд. ВС РФ собираются повредить связь в системе, что впоследствии повлечет эту технологическую катастрофу, которую никто не сможет остановить или смягчить. Потому что поисково-спасательные работы в зоне боевых действий невозможны.

18 апреля Кирилл Буданов прогнозировал, что ВСУ весной войдут в оккупированный Крым и заявлял, что это "будет быстро". По словам главы ГУР Минобороны, на тот момент оставался еще промежуток времени для того, чтобы это "пророчество" сбылось.

Напомним, что 30 июня Кирилл Буданов сообщил, что ФСБ уже получила приказ ликвидировать основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

Также 30 июня в ГУР Минобороны сообщили, что работники ЗАЭС и воины ВС РФ получили приказ покинуть станцию до 5 июля. Некоторые руководители подразделений уже выехали в оккупированный Крым.