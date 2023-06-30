Трамп предложил Украине отдать часть территорий РФ ради мира: у Зеленского отреагировали

По мнению советника главы ОП Подоляка, территориальные уступки агрессору чреваты новым витком агрессии и новыми этапами войны. На подобные самоубийственные соглашения никто не пойдет.

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30 июня советник главы Офиса президента Михаил Подоляк ответил на очередное заявление экс-президента США Дональда Трампа о том, что Киев не намерен отдавать часть суверенной территории, чтобы остановить войну. Пост опубликован в Twitter.

Территориальные уступки агрессору, считают в ОП, приведут к дальнейшим агрессивным действиям и новым этапам войны.

"Любая уступка агрессору непременно спровоцирует резкое расширение агрессивных действий, рост захватнических аппетитов и стремление демонстративно обнулять международное право", — говорится в публикации.

По словам представителя ОП, зрелые страны, в особенности глобального уровня и глобальной субъектности никогда не пойдут на подобного рода соглашения, поскольку это вопрос свободы и самоуважения. Как и не будут советовать своим партнерам подобные самоубийственные соглашения.

Что сказал Дональд Трамп

Бывший глава Белого дома допустил, что Украине придется уступить России часть своей территории, чтобы остановить войну. Он призвал действующую администрацию США "объединить страны и заключить мир".

В своем телефонном интервью Reuters Трамп сказал, что, будь он президентом, все бы решалось путем переговоров. Но он также отдает должное украинцам, которые, по его словам, оказали сильное сопротивление, чтобы защитить свою землю.

"Думаю, они бы могли претендовать на многое из того, что заработали и, думаю, что Россия бы тоже с этим согласилась. Нужен подходящий посредник, переговорщик, сейчас у нас такого нет", — сказал Трамп.

Напомним, что суверенитет Украины не будет в приоритете, если в 2024 году на президентских выборах в США победит Дональд Трамп.

Также сообщалось, что СМИ выяснили подробности конфликта Трампа с Генштабом США. Оказалось, что Трамп хотел ударить по Ирану.