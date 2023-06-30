Трамп запропонував Україні віддати частину територій РФ заради миру: у Зеленського відреагували

На думку радника голови ОП Подоляка, територіальні поступки агресору загрожують новим витком агресії та новими етапами війни. На подібні самогубні угоди ніхто не піде.

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30 червня радник голови Офісу президента Михайло Подоляк відповів на чергову заяву експрезидента США Дональда Трампа про те, що Київ не має наміру віддавати частину суверенної території, щоб зупинити війну. Пост опубліковано у Twitter.

Територіальні поступки агресору, вважають в ОП, призведуть до подальших агресивних дій і нових етапів війни.

"Будь-яка поступка агресору обов'язково провокує його на різке розширення агресивних дій, зростання загарбницьких апетитів і бажання демонстративно обнуляти міжнародне право", — ідеться в публікації.

За словами представника ОП, зрілі країни, особливо глобального рівня і глобальної суб'єктності, ніколи не підуть на подібні угоди, оскільки це питання свободи та самоповаги. Як і не будуть радити своїм партнерам подібні самогубні угоди.

Що сказав Дональд Трамп

Колишній голова Білого дому припустив, що Україні доведеться поступитися Росії частиною своєї території, щоб зупинити війну. Він закликав чинну адміністрацію США "об'єднати країни й укласти мир".

У своєму телефонному інтерв'ю Reuters Трамп сказав, що, якби він був президентом, все б вирішувалося шляхом переговорів. Але він також віддає належне українцям, які, за його словами, чинили сильний опір, щоб захистити свою землю.

"Думаю, вони б могли претендувати на багато чого з того, що заробили і, думаю, що Росія б теж із цим погодилася. Потрібен відповідний посередник, парламентер, зараз у нас такого немає", — сказав Трамп.

Нагадаємо, що суверенітет України не буде в пріоритеті, якщо 2024 року на президентських виборах у США переможе Дональд Трамп.

Також повідомлялося, що ЗМІ з'ясували подробиці конфлікту Трампа з Генштабом США. Виявилося, що Трамп хотів вдарити по Ірану.