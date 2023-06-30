Експрезидент впевнений, що на посаді очільника держави швидко би врегулював повномасштабний конфлікт між Києвом та Москвою.

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Експрезидент США Дональд Трамп заявив 29 червня, що Путін був "дещо ослаблений" невдалим заколотом, і що зараз настав час для США стати посередником у врегулюванні ситуації між РФ та Україною. Про це він сказав в телефонному інтерв'ю Reuters.

Трамп не виключив, що Києву, можливо, доведеться поступитися деякими територіями, щоб зупинити війну. За його словами, якби він був президентом, усе було б "предметом переговорів", але українці, які ведуть активну боротьбу за захист своєї землі, "заслужили велику повагу".

"Я думаю, що вони мали б право залишити собі більшу частину того, що вони заробили, і я думаю, що Росія так само погодилася б на це. Потрібен правильний посередник або учасник переговорів, а у нас зараз його немає", — сказав він.

Президент США Джо Байден і союзники по НАТО хочуть, щоб Росія віддала захоплені нею території на сході України. ЗСУ розпочали контрнаступ, у результаті чого досягли незначних успіхів у відтісненні російських військ, тому Трамп схильний до іншої думки.

"Я хочу, щоб люди перестали гинути через цю безглузду війну. Я вважаю, що найбільше, що США повинні зробити зараз, — це встановити мир — об’єднати Росію та Україну й укласти мир", — сказав Трамп.

Нагадаємо, що ексдержсекретарка США Хіларі Клінтон вважає, що колишній американський президент Дональд Трамп був "подарунком" для Путіна та Цзіньпіна, оскільки був "закоханий в авторитаризм". Його переобрання на новий термін може знищити демократію в США і покласти "кінець Україні".

Раніше Трамп відмовився назвати Путіна воєнним злочинцем і заявив, що може завершити війну за добу.