"Мы продолжаем давление": в Силах обороны анонсировали "жест доброй воли" от оккупантов

По словам представительницы ВСУ Натальи Гуменюк, российская пропаганда уже готовится к тому, чтобы оправдать бегство ВС РФ с позиций в результате титанических усилий украинских военных.

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Российские оккупанты могут уже готовиться к новым "жестам доброй воли" на территории Украины, ведь не выдерживают атак со стороны украинских защитников. Об этом заявила спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона 30 июня.

По ее словам, бойцы Вооруженных сил Украины продолжают давление на противника и выбивают их с позиций, которые они временно оккупировали. Это все свидетельствует о том, что вскоре может ждать новый "жест доброй воли", как это называет российская пропаганда.

Такое заявление было сделано в годовщину полного освобождения острова Змеиный в Одесской области, где свое бегство противник назвал ничем другим, как доброй волей.

При этом, стоит понимать, что такие результаты происходят благодаря титаническим усилиям и методической работе украинских защитников, но российская пропаганда продолжает заявлять о том, что это было их самостоятельно и взвешенное решение.

"Каждый такой "жест доброй воли", который россияне демонстрировали неоднократно за время полномасштабного вторжения, происходил под мощным давлением Сил обороны. В частности, и на юге. Мощное давление мы продолжаем, поэтому стоит ожидать "жестов доброй воли". Если не дождемся, то догоним", — говорится в сообщении.

Напомним, 30 июня бывший командир полка "Азов" Максим Жорин рассказал о хаосе среди россиян под Бахмутом. В ВС РФ появилось большое количество "отказников" в результате усилившегося давления Сил обороны

27 июня в Силах обороны юга Украины анонсировали хорошие новости с фронта. Спикер формирования Наталья Гуменюк отметила, что подрыв дамбы Каховской ГЭС не помог россиянам замедлить украинских военных. На юге ВСУ продвигаются на всех направлениях.