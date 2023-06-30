"Ми продовжуємо тиск": у Силах оборони анонсували "жест доброї волі" від окупантів

За словами представниці ЗСУ Наталії Гуменюк, російська пропаганда вже готується до того, щоб виправдати втечу ЗС РФ із позицій унаслідок титанічних зусиль українських військових.

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Російські окупанти можуть уже готуватися до нових "жестів доброї волі" на території України, адже не витримують атак з боку українських захисників. Про це заявила речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону 30 червня.

За її словами, бійці Збройних сил України продовжують тиск на супротивника і вибивають їх із позицій, які вони тимчасово окупували. Це все свідчить про те, що незабаром може чекати новий "жест доброї волі", як це називає російська пропаганда.

Таку заяву було зроблено в річницю повного визволення острова Зміїний в Одеській області, де свою втечу противник назвав нічим іншим, як доброю волею.

При цьому, варто розуміти, що такі результати відбуваються завдяки титанічним зусиллям і методичній роботі українських захисників, але російська пропаганда продовжує заявляти про те, що це було їхнє самостійне і зважене рішення.

"Кожен такий "жест доброї волі", який росіяни демонстрували неодноразово за час повномасштабного вторгнення, відбувався під потужним тиском Сил оборони. Зокрема, і на півдні. Потужний тиск ми продовжуємо, тож варто очікувати "жестів доброї волі". Якщо не дочекаємося, то наздоженемо", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 30 червня колишній командир полку "Азов" Максим Жорін розповів про хаос серед росіян під Бахмутом. У ЗС РФ з'явилася велика кількість "відмовників" унаслідок посиленого тиску Сил оборони.

27 червня в Силах оборони півдня України анонсували хороші новини з фронту. Речниця формування Наталія Гуменюк зазначила, що підрив дамби Каховської ГЕС не допоміг росіянам сповільнити українських військових. На півдні ЗСУ просуваються на всіх напрямках.