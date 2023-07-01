100 тысяч человек: Зеленский рассказал о потерях "вагнеровцев" в Украине

Как рассказал президент Украины, регулярные войска РФ не имеют мотивации и куда слабее ВСУ. Украинцы смогли уничтожить самую мотивированную часть российских сил.

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Наемники ЧВК "Вагнер" потеряли около 100 тысяч человек в Украине. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью el Mundo.

По словам украинского президента, "вагнеровцы" — такой же террористический феномен, как и российская регулярная армия. Это самая мощная группировка оккупантов, которая действует на востоке Украины.

Зеленский отметил, что ЧВК "Вагнер" использовали для атак заключенных российских тюрем. Их расстреливали свои же командиры, если они отказывались идти в атаку. У заключенных не было выбора. Именно в этом и заключается тот успех "вагнеровцев", который можно было наблюдать на востоке Украины.

"Они убили многих своих товарищей", — сказал Зеленский.

Также он заявил, что регулярные российские войска не имеют мотивации и куда слабее ВСУ.

"У "вагнеровцев" было две категории: профессиональные наемники и мобилизованные из тюрем, их пушечное мясо. Всего наши войска уничтожили 21 000 человек, а 80 000 оставили ранеными. Это колоссальные потери, но это дает представление о том, насколько многочисленны такие группировки на востоке Украины", — отметил президент.

По словам Зеленского, у ВСУ получилось уничтожить самую мотивированную часть российских сил. Украинцы защищают свои дома, своих детей. Именно в этом их мотивация. Ликвидация наемников тоже является частью контрнаступления ВСУ.

Также Зеленский заявил, что теперь украинская сторона знает, что "вагнеровцы" будут располагаться на территории Беларуси.

"Если они хотят сформировать наступательный кулак или диверсионные группы с этими преступниками, чтобы действовать на польских границах, мы скоро узнаем", — сказал Зеленский.

Напомним, что в ЦПД заявили, что ВС РФ ликвидируют бойцов ЧВК "Вагнер" в Украине. По данным аналитиков, на временно оккупированных территориях Донецкой и Запорожской областей началось физическое устранение "вагнеровцев".