100 тисяч осіб: Зеленський розповів про втрати "вагнерівців" в Україні

Як розповів президент України, регулярні війська РФ не мають мотивації й набагато слабші за ЗСУ. Українці змогли знищити найбільш мотивовану частину російських сил.

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Найманці ПВК "Вагнер" втратили близько 100 тисяч осіб в Україні. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю el Mundo.

За словами українського президента, "вагнерівці" — такий самий терористичний феномен, як і російська регулярна армія. Це найпотужніше угруповання окупантів, яке діє на сході України.

Зеленський зазначив, що ПВК "Вагнер" використовували для атак ув'язнених російських в'язниць. Їх розстрілювали свої ж командири, якщо вони відмовлялися йти в атаку. В ув'язнених не було вибору. Саме в цьому і полягає той успіх "вагнерівців", який можна було спостерігати на сході України.

"Вони вбили багатьох своїх товаришів", — сказав Зеленський.

Також він заявив, що регулярні російські війська не мають мотивації й набагато слабші за ЗСУ.

"У "вагнерівців" було дві категорії: професійні найманці та мобілізовані з в'язниць, їхнє гарматне м'ясо. Загалом наші війська знищили 21 000 осіб, а 80 000 залишили пораненими. Це колосальні втрати, але це дає уявлення про те, наскільки численні такі угруповання на сході України", — зазначив президент.

За словами Зеленського, у ЗСУ вийшло знищити найбільш мотивовану частину російських сил. Українці захищають свої будинки, своїх дітей. Саме в цьому їхня мотивація. Ліквідація найманців теж є частиною контрнаступу ЗСУ.

Також Зеленський заявив, що тепер українська сторона знає, що "вагнерівці" розташовуватимуться на території Білорусі.

"Якщо вони хочуть сформувати наступальний кулак або диверсійні групи з цими злочинцями, щоб діяти на польських кордонах, ми скоро дізнаємося", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, що в ЦПД заявили, що ЗС РФ ліквідують бійців ПВК "Вагнер" в Україні. За даними аналітиків, на тимчасово окупованих територіях Донецької та Запорізької областей почалося фізичне усунення "вагнерівців".