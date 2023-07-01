РФ может дистанционно взорвать ЗАЭС после контрнаступления ВСУ, — Зеленский

По словам главы государства, тактика противника направлена на то, чтобы перебросить всю вину на Киев, если на станции случится теракт. Произойти это может после освобождения территорий.

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Российская Федерация с технической точки зрения готова к локальным взрывам на Запорожской атомной электростанции, который может привести к выбросу радиации. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом 1 июля.

По его словам, противник мог провести дистанционное минирование, чтобы в будущем, когда ВСУ вернут контроль над станцией, обвинить в произошедшем Украину.

"РФ хочет это сделать, чтобы показать, что эта война опасна для мира. Спровоцировать это так, что это сделали не они. Это будет очень сложно, чтобы кто-то в это поверил, но для информационного пространства, для того чтобы люди боялись этого, чтобы потом партнеры, особенно партнеры-скептики, начали политически останавливать Украину и наши контрнаступательные действия", — говорится в сообщении.

Украина совместно с западными союзники очень много говорит о необходимости того, чтобы Запорожская АЭС вновь оказалась под контролем Киева, но сам момент перехода крайне опасен.

Российские оккупанты могут дистанционно подорвать после этого станцию и традиционно во всем обвинят Украину, чтобы Запад перестал выделять многомиллионные пакеты помощи стране.

"МАГАТЭ все проверила, потому что может быть дистанционное заминирование, чтобы потом сказать: вот когда станция была под контролем оккупантов — все было хорошо, а сейчас вот, пожалуйста, есть выброс", — подытожил президент Украины.

Напомним, 30 июня секретарь СНБО Алексей Данилов сообщал, что мир рассмотрит теракт на ЗАЭС как применение ядерного оружия против гражданских. Украина будет тщательно отслеживать реакцию международного сообщества, учитывая недостаточную оценку после подрыва Каховской ГЭС.