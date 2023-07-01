Четырех одним ударом: украинский HIMARS уничтожает целую батарею самоходных установок "Мста-С"

Где было снято видео с дрона и когда – неизвестно.

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Четыре российские самоходные установки "Мста-С" одним ударом украинского "Хаймарса". Эффектное видео точного удара украинских военных опубликовали в Генштабе ВСУ.

На нем видно, как американская реактивная система залпового огня уничтожает сразу четыре российские самоходные установки. Однако в Генштабе не уточнили где и когда было снято видео.

На видео видно, как сначала украинские военные прицеливаются по военным российским машинам, спрятанным в лесопосадке, на заднем плане видно вспаханное поле. После происходит залп и прямое попадание по российским военным машинам. Они взрываются, от них разбегаются российские военные, некоторые – в горящей одежде.

Работа украинского "Хаймарса"

Что такое M142 HIMARS

M142 HIMARS (англ. High Mobility Artillery Rocket System) – это американский высокомобильный артиллерийский ракетный комплекс, проще говоря – американская реактивная система залпового огня на колесном шасси.

"Хаймарс" может нести шесть реактивных снарядов РСЗО или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS. Производится с 1990-х.

Что такое "Мста-С"

А российская "Мста-С" – это советская и российская 152-мм дивизионная самоходная гаубица, разработанная в 1980-х на Уральском заводе транспортного машиностроения.

Ранее украинские военные рассказывали, как их обучали в США работать с "Хаймарсами": навыками они овладевали на учебном полигоне в США.

По словам украинских военных, "Хаймарс" очень быстрая и маневренная машина, за которой нелегко угнаться даже на полевом джипе.

"За счет ее скорости, все шансы нас поймать сводятся к минимуму. Мы минимизируем факторы, которые могут способствовать тому, что противник может нас засечь, поразить нас, разоблачить районы ожидания или нашего сосредоточения", – рассказывал оператор HIMARS.

По их словам, координаты для поражения могут иметь конкретное количество ракет – 1,2, 3 или даже 6. Установка разворачивается за несколько секунд, производит пуски, а после них быстро сворачивается и выезжает с места пусков. Именно это и было продемонстрировано на опубликованном видео.

Впрочем, украинские военные отмечают, что россияне охотятся на HIMARS и, по слухам, в РФ за уничтоженный "Хаймар" даже дают "Звезду героя".

Бойцы рассказывают, что с тех пор как Украина получила эти установки, ни одна из них не была уничтожена. А выпущенные ракеты фактически невозможно перехватить.