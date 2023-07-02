Уязвимости на Херсонщине и Луганщине могут заставить РФ вывести войска с юга Украины, — ISW

По данным военных исследователей, российское командование, как и год назад, ждут "непростые решения", если текущего подкрепления ВС РФ в Бахмуте будет недостаточно, чтобы удержать оккупированный район.

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Российские силы, вероятно, пытаются отвечать на активность ВСУ в районе Бахмута — и стягивают силы из других регионов Украины. Военные исследователи ссылаются на заявление спикера ОК "Восток" Сергея Череватого о том, что российские войска недавно перебросили десантный полк с лиманского на бахмутское направление. Об этом говорится в сводке ISW от 1 июля.

Геолоцированные кадры, которые были опубликованы 30 июня, показывают, что 137-й гвардейский десантный полк (106-я дивизия ВДВ) действует на юге населенного пункта Роздоловка (что в 18 км к северу от Бахмута).

По данным одно из российских источников, части 98-й дивизии ВДВ сейчас находятся на бахмутском направлении.

Ранее военные исследовали отмечали присутствие и других десантно-штурмовых подразделений ВС РФ на лиманском направлении. Хотя в последнее время новых подтверждений этому не появлялось.

Череватый сообщил, что на смену российским войскам на лиманском направлении пришла территориальная оборона, поэтому ВС РФ могут перебросить больше элитных частей в район Бахмута.

Битва за Донбас. Продвижение ВСУ на юго-востоке.

4 июня, за неделю до начала украинского контрнаступления, отмечают в ISW, замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что российские войска частично переместили свои наиболее боеспособные подразделения с херсонского направления на бахмутское и запорожское.

По словам спикера Череватого, Бахмут для российских войск по-прежнему представляет собой, скорее, медийную ценность, чем военную.

Если российских подкреплений, которые уже были отправлены в Бахмут, будет недостаточно, чтобы удержать оккупированные территории в районе, тогда командование ВС РФ может столкнуться с непростой дилеммой: рисковать созданием серьезных уязвимостей в Херсонской или Луганской областях или начать отводить войска с юга Украины.

Напомним, что россияне празднуют победу на левобережье Днепра, однако доказательств военных успехов нет. По оценкам аналитиков из ISW, российское военное командование опасается потенциала ВСУ на левом берегу Херсонской области.

Также сообщалось, что, по словам командующего Сухопутных войск ВСУ Александра Сырского, артиллерия бригады ДШВ уничтожила склад боеприпасов в районе Бахмута.