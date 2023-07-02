Не только в Бердянске: РФ использует крематории для сокрытия потерь в Крыму (видео)

Большое количество своих ликвидированных во время контрнаступления ВСУ военных ВС РФ сжигают в крематориях Крыма и Запорожской области.

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В селе Красная Зорька в оккупированном Крыму уже трое суток практически круглосуточно работает крематорий, в котором сжигают тела российских оккупантов. Об этом написал украинский телеграм-канал "Крымский ветер" в воскресенье, 2 июля.

О событиях вокруг крематория медиа сообщил подписчик из поселка Гвардейское. По его словам, уже на протяжении трех суток в Красную Зорьку приезжает много машин с телами ликвидированных россйиских военных.

Более того, глава поселка Игорь Чичкин распорядился не пропускать в сам крематорий и на территорию рядом с ним местных жителей.

Как сообщили медиа местные жители, раньше такой интенсивности с привозом убитых бойцов ВС РФ никогда не было.

В крематорий в Красной Зорьке оккупанты активно свозят тела своих убитых

Как ВС РФ избавляются от убитых в Мелитополе

Крематории, сжигающие останки бойцов противника, действуют не только в Крыму. В оккупированном Мелитополе ВС РФ используют ту же тактику.

По информации мэра города Ивана Федорова, один из крематориев дымит на территории бывшего детского санатория. Там враг обустроил военный госпиталь. Еще один расположен в бердянском порту.

Также в эфире национального телемарафона в воскресенье, 2 июля, Федоров сообщил о том, что от работы крематориев страдают местные жители. Дурно пахнущий черный дым беспокоит жителей расположенных вокруг крематориев микрорайонов.

Напомним, 1 июля Генштаб ВСК сообщил о том, что РФ использует мобильные крематории, чтобы скрыть свои потери. Одна из таких специальных машин стоит в Бердянске. Крематорий сжигает тела российских военных, которые были ликвидированы во время контрнаступления ВСУ. Процедура кремации лишает родственников оккупантов льгот и компенсаций, ведь учет смертности не ведется.

30 июня в ВСУ назвали потери врага в Херсонской и Запорожской областях. Украинские защитники уничтожили в течение суток 2 российских танка, 3 ББМ, 2 БМ-21 "Град", 2С5 "Гиацинт-С", БпЛА Supercam и другую технику.