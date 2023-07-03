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Военный Фокус Российско-украинская война

Украинская ПВО "в тапочках" из автомата сбила "1 миллион российских рублей" (видео)

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Солдаты ВСУ охотятся на "Ланцет"

Украинские защитники заметили в воздухе вражеский дрон и попали в него из стрелкового оружия. БпЛА взорвался.

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Бойцы Сил обороны Украины на одном из участков фронта из стрелкового оружия попали во вражеский дорогостоящий беспилотник "Ланцет". Видео удачной "охоты" выложил в телеграм-канале волонтер и нардеп Юрий Мысягин.

"Из автоматического оружия по летящему российскому "Ланцету", и очень удачно! Эмоции разделяю", — прокомментировал он.

В сети бойцов, которые пытались сбить вражеский БПЛА окрестили "ПВО в тапочках".

"Уничтожение российского дрона из стрелкового оружия. Бойцы говорят, что "Ланцет". ПВО в тапочках", — говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах видно, что украинские защитники заметили вражеский дрон в небе и решили его приземлить, поэтому принялись сбивать воздушный аппарат из того, что было под рукой — из стрелкового оружия.

В конце концов дрон таки попали, и он взорвался в воздухе.

"Минус один миллион рублей", — прокомментировал "демилитаризацию" беспилотника боец на видео.

В целом БпЛА "Ланцет" стоит 35 тысяч долларов, что составляет более 3 млн российских рублей.

Напомним, что 13 мая РФ потеряла истребители Су-34 и Су-35, 2 вертолета РЭБ Ми-8МТПР-1 и еще 1 Ми-8, который входил в поисковую группу. 3 июня стало известно, что это — работа дивизиона "ЗРК "Патриот".

3 июля в ISW оценили наступление ВСУ на 6 участках фронта. Украинские войска провели наступательные операции на востоке Запорожской и западе Донецкой области. Позиционные бои продолжаются на линии фронта Купянск-Сватово-Кременная.