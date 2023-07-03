Українська ППО "в капцях" з автомата збила "1 мільйон російських рублів" (відео)

Українські захисники помітили у повітрі ворожий дрон і поцілили у нього зі стрілецької зброї. БпЛА вибухнув.

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Бійці Сил оборони України на одній з ділянок фронту зі стрілецької зброї поцілили у ворожий вартісний безпілотник "Ланцет". Відео вдалого "полювання" виклав в телеграм-каналі волонтер і нардеп Юрій Мисягін.

"З автоматичної зброї по російському "Ланцету", що летить, і дуже вдало! Емоції поділяю", — прокоментував він.

В мережі бійців, які намагалися збити ворожий БПЛА охрестили "ППО в капцях".

"Знищення російського дрона зі стрілецької зброї. Бійці кажуть, що "Ланцет". ППО в капцях", — йдеться в повідомленні.

На опублікованих кадрах видно, що українські захисники помітили ворожий дрон у небі і вирішили його приземлити, тож заходилися збивати повітряний апарат з того, що було під рукою — зі стрілецької зброї.

Зрештою дрон таки поцілили, і він вибухнув у повітрі.

"Мінус один мільйон рублів", —прокоментував "демілітаризацію" безпілотника боєць на відео.

Загалом БпЛА "Ланцет" коштує 35 тисяч доларів, що становить понад 3 млн російських рублів.

Нагадаємо, що 13 травня РФ втратила винищувачі Су-34 та Су-35, 2 вертольоти РЕБ Мі-8МТПР-1 та ще 1 Мі-8, який входив до пошукової групи. 3 червня стало відомо, що це — робота дивізіону "ЗРК "Патріот".

3 липня в ISW оцінили наступ ЗСУ на 6 ділянках фронту. Українські війська провели наступальні операції на сході Запорізької та заході Донецької області. Позиційні бої тривають на лінії фронту Куп'янськ-Сватове-Кремінна.