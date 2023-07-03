"Дом и сад": Израиль проводит в Дженине полноценную войсковую операцию (видео)
Операцию проводят Армия обороны Израиля совместно со службой безопасности. Ее цели подавления террористической деятельности группировок, связанных с "Исламским джихадом".
В рамках обширных усилий по подавлению террористической угрозы Силы обороны Израиля (ЦАХАЛ) и служба безопасности Израиля (ШАБАК) 3 июня начали сложную и целенаправленную операцию в Дженине, расположенном в Иудеи и Самарии. В рамках проводимой операции под названием "Дом и сад" силы безопасности Израиля атаковали командный центр, который служил местом сбора вооруженных боевиков и пополнения запасов оружия и взрывчатки, а также узлом связи. Об этом сообщает издание Israel Defence.
"Мы приступили к ночным оперативным действиям в районе Дженина, сосредоточившись на лагере беженцев. Это точный оперативный рейд на уровне бригады, часть серии операций, которые мы проводим и будем продолжать проводить", — заявил пресс-секретарь ЦАХАЛ Даниэль Хагари.
По его словам, в рамках первого этапа был внезапно атакован объединенный штаб террористических группировок в Дженине, где находились боевики и оружие. При этом командный центр создан в самом сердце лагеря палестинских беженцев, где также расположены объекты, такие как школа, клиника, центр распределения продовольствия и т.д.
Хронология событий
Ночью в Дженин вошли значительные силы ЦАХАЛ и атаковали объединенный штаб террористических группировок в лагере беженцев и силы боевиков так называемого "Дженинского батальона". В это же время в воздух поднялись БПЛА, вертолеты и самолеты.
Были нанесены авиаудары — уничтожена лаборатория по производству взрывных устройств. Позже было обнаружено место производства самодельных ракетных установок. Отмечалось, что их выявление является одной из целей проводимой операции.
По данным палестинской стороны, всего ночью израильтяне нанесли не менее 15 ударов с воздуха. В некоторый районах пропало электричество. Также сообщалось о первых жертвах — в больницы Дженина доставлены десятки раненых, семеро из них в тяжелом состоянии.
Уже днем перестрелка началась в районе мечени в Дженине. С целью ликвидации боевиков был нанесен авиаудар.
В свою очередь боевики и местные жители возводят баррикады и оказывают сопротивление. По информации "Исламского джихада", им удалось сбить два израильских дрона.
Согласно последним данным в ходе операции число убитых возросло до семи человек со стороны боевиков, кроме того более 50 человек получили ранения, 10 из них находятся в тяжелом состоянии. С израильской стороны пострадал один боец, который получил легкие ранения осколками гранаты.
Одновременно ЦАХАЛ начал операцию в деревне Акабат Джабр, к югу от Иерихона, а также повысил боевую готовность на границе с сектором Газы.
Напомним, последнее обострение в регионе произошло в мае текущего года, когда с территории Ливана в направлении юга Израиля были выпущены более сотни ракет. Сообщалось, что ракетный удар был ответом на проведенную операцию израильскими силами "Щит и стрела", в результате которой были ликвидированы три лидера движения "Исламский джихад".