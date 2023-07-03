"Дом и сад": Израиль проводит в Дженине полноценную войсковую операцию (видео)

Операцию проводят Армия обороны Израиля совместно со службой безопасности. Ее цели подавления террористической деятельности группировок, связанных с "Исламским джихадом".

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В рамках обширных усилий по подавлению террористической угрозы Силы обороны Израиля (ЦАХАЛ) и служба безопасности Израиля (ШАБАК) 3 июня начали сложную и целенаправленную операцию в Дженине, расположенном в Иудеи и Самарии. В рамках проводимой операции под названием "Дом и сад" силы безопасности Израиля атаковали командный центр, который служил местом сбора вооруженных боевиков и пополнения запасов оружия и взрывчатки, а также узлом связи. Об этом сообщает издание Israel Defence.

"Мы приступили к ночным оперативным действиям в районе Дженина, сосредоточившись на лагере беженцев. Это точный оперативный рейд на уровне бригады, часть серии операций, которые мы проводим и будем продолжать проводить", — заявил пресс-секретарь ЦАХАЛ Даниэль Хагари.

По его словам, в рамках первого этапа был внезапно атакован объединенный штаб террористических группировок в Дженине, где находились боевики и оружие. При этом командный центр создан в самом сердце лагеря палестинских беженцев, где также расположены объекты, такие как школа, клиника, центр распределения продовольствия и т.д.

Хронология событий

Ночью в Дженин вошли значительные силы ЦАХАЛ и атаковали объединенный штаб террористических группировок в лагере беженцев и силы боевиков так называемого "Дженинского батальона". В это же время в воздух поднялись БПЛА, вертолеты и самолеты.

Были нанесены авиаудары — уничтожена лаборатория по производству взрывных устройств. Позже было обнаружено место производства самодельных ракетных установок. Отмечалось, что их выявление является одной из целей проводимой операции.

Обнаруженные в ходе операции в Дженине самодельные взрывные устройства боевиков

По данным палестинской стороны, всего ночью израильтяне нанесли не менее 15 ударов с воздуха. В некоторый районах пропало электричество. Также сообщалось о первых жертвах — в больницы Дженина доставлены десятки раненых, семеро из них в тяжелом состоянии.

Уже днем перестрелка началась в районе мечени в Дженине. С целью ликвидации боевиков был нанесен авиаудар.

В свою очередь боевики и местные жители возводят баррикады и оказывают сопротивление. По информации "Исламского джихада", им удалось сбить два израильских дрона.

Согласно последним данным в ходе операции число убитых возросло до семи человек со стороны боевиков, кроме того более 50 человек получили ранения, 10 из них находятся в тяжелом состоянии. С израильской стороны пострадал один боец, который получил легкие ранения осколками гранаты.

Боевики в Дженине

Одновременно ЦАХАЛ начал операцию в деревне Акабат Джабр, к югу от Иерихона, а также повысил боевую готовность на границе с сектором Газы.

Напомним, последнее обострение в регионе произошло в мае текущего года, когда с территории Ливана в направлении юга Израиля были выпущены более сотни ракет. Сообщалось, что ракетный удар был ответом на проведенную операцию израильскими силами "Щит и стрела", в результате которой были ликвидированы три лидера движения "Исламский джихад".