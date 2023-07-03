В Гааге заработал международный офис, который будет расследовать вторжение РФ в Украину

Генпрокурор Андрей Костин убежден, что наказание России — неотвратимо. Правоохранители из Латвии, Литвы, Эстонии, Польши и Румынии присоединятся к привлечению Кремля к ответственности за агрессию.

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В Гааге начал работу Международный центр по преследованию за преступление агрессии (ICPA). Об этом 3 июля в соцсетях сообщил генеральный прокурор Украины Андрей Костин.

"Это начало конца безнаказанности за преступление агрессии. С сегодняшнего дня в Гааге будут работать украинские прокуроры", — заявил он.

К историческому шагу присоединились президент Евроюста Ладислав Хамран, европейский комиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, прокурор Международного уголовного суда Карим Хан, помощник генпрокурора США Кеннет Полит, министр юстиции Нидерландов Дилан Йешилгез-Зегериус и генпрокуроры стран Совместной следственной группы.

К работе ICPA уже на старте присоединятся представители из Латвии, Литвы, Эстонии, Польши и Румынии. Деятельность ICPA будет поддерживать специальный прокурор Министерства юстиции США по вопросам преступления агрессии Джессика Ким.

"ICPA имеет особое значение для Украины — это четкий сигнал, что мир объединен и непоколебим на пути обеспечения ответственности российского режима за все его злодеяния: преступление агрессии, геноцид и военные преступления", — подчеркнул Костин.

Украинский генпрокурор отметил, что в архитектуре международного уголовного правосудия есть пробел — в вопросе ответственности за преступление агрессии. Чиновник убежден, что ICPA усилит юридические механизмы запрета агрессии и укрепит эту архитектуру. Он поблагодарил партнеров и выразил уверенность в том, что мир совместными усилиями восстановит справедливость.

"Это означает неотвратимое наказание агрессора — России, которая развязала самую кровавую войну в Европе и продолжает ежедневно нарушать международное право и права человека", — объяснил Костин.

Фото: Офис генпрокурора Фото: Офис генпрокурора Фото: Офис генпрокурора Фото: Офис генпрокурора

Специальный представитель Папы Римского Франциска кардинал Маттео Дзуппи встретился в России с Марией Львовой-Беловой, ордер на арест которой ранее выдал Международный уголовный суд в Гааге. Они обсудили вопросы защиты прав детей.

Позже Папский посланник объяснил, что целью его визита не было обсуждение мирного права. По его словам, встречи были важными в гуманитарных аспектах.