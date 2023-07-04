Было 5 дронов: в Минобороны РФ отчитались об утренней атаке БПЛА на Москву и область (видео)

В ведомстве утверждают, что сбили все беспилотники, которые были направлены на российскую столицу и пригород. В МО РФ также уверяют, что обошлось без разрушений и пострадавших, хотя росСМИ сообщали обратное.

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Силы противовоздушной обороны России якобы сбили все пять беспилотных летательных аппаратов, которые ранее заметили в небе Москвы и Подмосковья. Об этом 4 июля сообщили в пресс-центре Министерства обороны Российской Федерации.

"Сегодня утром пресечена попытка "киевского режима" осуществить террористическую атаку пятью беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории Московской области и Новой Москвы", — говорится в сообщении МО РФ.

Сообщается, что четыре БПЛА были якобы уничтожены в Новой Москве — одном из административных районов российской столицы.

Еще один беспилотник якобы был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Летательный аппарат потерпел крушение на территории Одинцовского района Московской области.

При этом в МО РФ утверждают, что жертв и разрушений в ходе атаки БПЛА не было. Хотя росСМИ сообщали, что атаке подверглась воинская часть и административное здание на территории, а также о пожаре в частном доме в Подмосковье.

Также росСМИ публикуют фото обломком БПЛА, которые жители Подмосковья находят на улицах. В частности, такие фото присылали жители Валуево и Верховья.

Атака БПЛА на Москву и Подмосковье — последние новости

Утром 4 июля российские медиа сообщали о взрывах в Москве и области, а также о работе ПВО в российской столице. Сообщалось также, что в районе села Валуево в Новой Москве силы ПВО якобы сбили два беспилотника.

Немногим позже росСМИ сообщили, что один из БПЛА атаковал воинскую часть в Подмосковье — удар был нанесен по административному зданию.

Сообщалось, что один из беспилотников рухнул на двухэтажную хозпостройку в деревне Кривошеино в Новой Москве, что вызвало пожар. После атаки БПЛА самолеты, летевшие в аэропорт "Внуково" стали перенаправлять в другие аэропорты.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что обошлось без жертв, а все дроны якобы были сбиты силами ПВО ВС РФ.