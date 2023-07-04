Пресечь насилие: во Франции жандармы впервые применили бронемашину Centaure (видео)

Бронированная машина специально разработана для защиты силовиков в условиях уличных столкновений. Centaure оснащен передовой оптикой и дистанционным управлением огневыми системами, а также способен вместить до 12 человек, включая членов экипажа.

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Во многих городах Франции вспыхнули массовые беспорядки. Чтобы пресечь насилие на улицах, французские жандармы впервые применили колесные бронированные машины Centaure, специально разработанные для защиты сотрудников службы безопасности и полиции от различных видов снарядов и огня из малокалиберного оружия. О том как французские правоохранители противодействуют угрозам с применением новой техники говорится в материале Army Recognition от 3 июля.

Бронемашины Centaure выехали на улицы Парижа в составе подразделения мобильной жандармерии (GBGM), которая служит правительственным резервом на случай кризисных ситуаций. Это силовое подразделение отвечает за обеспечение безопасности и свободы действий крупных правительственных органов. Однако на повседневной основе оно активно участвует во всех регулярных миссиях французских силовиков.

В конце октября 2022 жандармы из GBGM получили новые универсальные бронемашины Centaure. Машина весит 14,5 т и имеет размеры 3,3 м в высоту, 7,4 м в длину и 2,5 м в ширину.

Несмотря на внушительные габариты Centaure способен разогнаться до 100 км в час, при этом может перевозить до 12 человек, включая экипаж — водителя, командира и оператора бортового оборудования.

Техника оснащена передовой оптикой и дистанционным управлением огневыми системами. Также Centaure может толкать и расчищать дорогу благодаря лопастям, установленным на пневматических цилиндрах, расположенных в передней части машины, что актуально в уличных противостояниях.

"Автомобиль Centaure специально приспособлен для выполнения миссий по охране правопорядка и восстановлению порядка в тяжелых условиях, в том числе с учетом террористической угрозы и ее методов", — подытожили обозреватели.

Напомним, во Франции вспыхнули протесты в связи со смертью 17-летнего чернокожего студента от рук полиции. В городах начались столкновения на улицах — протестующие жгли автомобили, громили магазины и забрасывали петардами силовиков.

Чтобы восстановить порядок на улицах, президент страны Эмманюэль Макрон заявил о привлечении дополнительных сил безопасности. По словам французского лидера, в результате беспорядков в общей сложности повреждено 492 здания, сожжено 2 тысячи автомобилей и возникло более 3,8 тысячи пожаров.