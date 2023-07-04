Угроза Запорожской АЭС: ВСУ усиливают северную границу личным составом и бронетехникой (видео)

По словам командующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева, работа по укреплению безопасности северной территории не останавливалась с тех пор, как оттуда выбили врага. Военные трудятся 24/7.

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Командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что из-за событий вокруг Запорожской АЭС было решено усилить именно северную границу Украины — и личным составом, и бронетехникой. Об этом военнослужащий написал в своем Telegram-канале.

"Работа в этом направлении не останавливалась с тех пор, как был выбит враг с севера, и продолжается круглосуточно", — напомнил Наев.

По его словам, возводятся противотанковые заграждения, обустраиваются минные поля и, в целом, укрепляется линия обороны.

Украинская разведка демонстрирует хорошие результаты, враг хорошо изучен, его планы известны, утверждает представитель ВСУ.

"Наши воины прошли боевое слаживание и готовы уничтожить любого, кто посягает на нашу территорию", — сказал он.

Напомним, что сотрудники "Энергоатома" моделируют российскую атаку на ЗАЭС и проводят масштабные учения. Западный журналист показал, как спасатели учатся обеззараживать пострадавших. Учения проходили в Запорожье и Запорожском районе.

Также сообщалось, что эксперты рассказали, что ВСУ форсируют Днепр для прорыва новых линий российской обороны. Минобороны РФ не в состоянии обеспечить катерами оккупационную группировку на левом берегу Херсонской области. И пока пропагандисты подумывают о возрождении "Днепровской флотилии" времен русско-турецких войн, ВСУ готовят плацдарм, чтобы отсечь Крымский полуостров и деоккупировать территории на Запорожском направлении.