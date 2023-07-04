"Так случается": в ГУР впервые отреагировали на атаку БПЛА по Москве (видео)

По словам представителя разведки Андрея Юсова, в "тревожных" новостях из РФ нет ничего удивительного, учитывая деятельность российских оккупантов в Украине.

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В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины прокомментировали взрывы, которые могли слышать жители Москвы и Подмосковья в ходе атаки БПЛА. Об этом высказался представитель ведомства Андрей Юсов в эфире телемарафона 4 июля.

По его словам, много информации об этом у него нет и обычно украинская разведка не комментирует внутренние проблемы Кремля, однако иногда и там могут происходить вещи, с которыми уже больше года сталкиваются украинцы.

"Если российская 45-я бригада спецназа занимается диверсиями в украинском тылу, то это означает, что что-то может прилететь по Москве. Так случается", — говорится в сообщении.

Отдельно Андрей Юсов в комментарии затронул тему главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, который в конце июня устроил военный мятеж в Российской Федерации, но после переговоров с Александром Лукашенко свернул операцию и отправился в Беларусь.

В украинской разведке убеждены, что списывать со счетов его пока что рано, ведь он все же может доставить проблем Украине. Он продолжит действовать так, чтобы якобы помочь россиянам.

"Что касается заявлений Пригожина, он же не патриот Украины, а делает те вещи, которые должны понравиться зазомбированному ра**стскому населению. И показывает, что он жив, его рано списывать со счетов, что ничего не закончилось и будут "победы на фронте". На самом деле ничего не закончено, мы можем поддержать этот тезис", — говорится в сообщении.

Напомним, 4 июля сообщалось, что советник главы Офиса президента Михаил Подоляк после атаки БПЛА на Москву напомнил значение слова "теракт". По его словам, к террористическим действиям можно смело отнести запуски ракет по мирным.

4 июля сообщалось о том, что неизвестные БПЛА атаковали Москву и Подмосковье. Мэр российской столицы Сергей Собянин убежден, что к этому причастна Украина, но силы ПВО якобы сбили все цели.