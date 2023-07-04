"Немного ПВО-шник": бойцы ВСУ сбили из автоматов БПЛА "Орлан" за 120 тыс. долларов (видео)

На опубликованных кадрах можно увидеть, как довольные военные возвращаются на позиции с трофеем. Сбить его было крайне трудно, но желание поломать планы противника помогло.

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Бойцы Вооруженных сил Украины при помощи автоматов сбили вражеских беспилотник "Орлан-10", стоимость которого может быть 120 тысяч долларов. Об этом сообщает пресс-служба 92 ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко в социальной сети Facebook.

На опубликованном видео можно увидеть, как два военных несут в руках свой трофей, который ликвидировали собственными силами при помощи обычных автоматов.

Планы российских оккупантов в очередной раз обрушились благодаря титаническим усилиям бойцов ВСУ.

"Каждый из нас немного ПВО-шник. Эти козаки, хоть и не зенитчики, но желание ликвидировать чужеродное тело в украинском небе помогло", — говорится в сообщении.

На каком направлении был сбит российский беспилотник "Орлан-10" не разглашается в целях безопасности. Военных переполняла радость от нового трофея, ведь они достаточно долго пытались его ликвидировать при помощи обычных автоматов, но вражеская цель не сдавалась до последнего.

Стоит отметить, что "Орлан-10" — это многоцелевой беспилотный авиационный комплекс россиян, который они используют для того, чтобы наблюдать за позициями украинских военных. В его основу для силовой установки входит двигатель внутреннего сгорания. Точная его стоимость скрывается, однако по предварительным подсчетам варьируется от 80 до 120 тысяч долларов.

Напомним, 4 июля сообщалось, что в ВСУ появились Leopard 2A4 с броней "Контакт-1". Немецкие эксперты после увиденного заявили, что установка динамической защиты на танках позволит нивелировать слабое место машины, который уязвим к российским кумулятивным снарядам танков Т-72 и Т-90.