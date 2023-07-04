Постепенно все складывается в пользу Украины: начальник Генштаба Британии о контрнаступлении ВСУ

По словам Тони Радакина, украинские защитники постепенно разрывают оборонительные линии оккупационных войск: за последние несколько недель ВСУ заняли больше позиций, чем ВС РФ за год. РФ потеряла 2000-2500 танков за 18 месяцев и может заменить их только из расчета 200 штук в год.

Related video

ВСУ предпринимают попытки "взять россиян измором", чтобы в конечном счете разорвать вражеские оборонительные построения в ходе более масштабного контрнаступления. Об этом заявил начальник Штаба обороны Великобритании адмирал Тони Радакин, сообщает редактор отдела безопасности и обороны The Guardian Дэн Саббах в Twitter.

По словам адмирала, украинское контрнаступление пока по-настоящему еще и не начиналось.

Текущую стратегию Киева он описывает тремя словами: "изморить, растянуть и наносить удары" (starve, stretch and strike), чтобы в конечном счете разбить российские войска.

Сейчас ВСУ стремятся к тому, чтобы растянуть линию обороны противника и найти брешь.

Контрнаступление "никогда не было каким-то единичным действием", к этому следует присовокупить еще и усилия в экономической и дипломатической сферах.

Адмирал считает, что все постепенно складывается в пользу Украины, и потому не вполне правомерно устанавливать какие-то временные рамки и уверенно заявлять, будто "контрнаступление медленное". А Россия настолько слаба, что не в состоянии предложить какой-то адекватный ответ.

Потери РФ: 2000-2500 танков за 18 месяцев боев

Радакин обратил внимание на то, что даже в течение последних нескольких недель Украине удалось занять больше позиций, чем РФ за весь последний год.

"Россия потеряла около 2000-2500 танков за 18 месяцев боев, и может заменить их только из расчета 200 штук в год", — отметил он.

Эффективность Storm Shadow

Украина также эффективно применяет Storm Shadow. Эти дальнобойные боеприпасы достаточно технологичны, но все же не дотягивают до "супер топ-уровня". Однако благодаря дополнительным модификациям эти ракеты поражают российские ПВО.

Напомним, что эксперт Сергей Сумленный из немецкого аналитического центра European Resilience Initiative Center считает, что когда ВСУ перейдут Днепр, это станет кошмаром для РФ.

Также сообщалось, что россияне применяют химическое оружие в районе Бахмута. По данным спикера ВСУ Алексея Дмитрашковского, некоторые украинские военных уже пострадали от элемента Льюизит, который используется в химоружии.