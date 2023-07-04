"Мы продвигаемся, враг — нет": Анна Маляр рассказала о ситуации на фронте (видео)

По словам Анны Маляр, успех нашего наступления не измеряется пройденными километрами. Есть много критериев для оценки ситуации на фронте.

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4 июля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр во время эфира телемарафона Единые новости сообщила о ситуации, которая происходит на разных направлениях.

"Очень важно правильно использовать критерий того, что происходит на фронте. Гражданские просто пытаются все измерить пройденными километрами или количеством освобожденных населенных пунктов. Но, на самом деле этих критериев значительно больше. С января месяца основным направлением врага является восток и там наше наступление продолжается по направлениям", — заявила заместитель министра обороны Украины.

По словам Маляр, на южном фланге вокруг Бахмута мы имеем продвижение. На северном направлении идут бои. В самом Бахмуте сложилась такая ситуация, что врагу трудно передвигаться и невозможно выйти.

В то же время враг наступает на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Там очень горячо, но продвинуться противник не может.

На юге тоже есть продвижение ВСУ, но о деталях пообещала сообщить позже.

"На всех направлениях наши силы обороны интенсивно уничтожают наступательные возможности вражеской армии. Уничтожены пункты управления, личный состав, техника и вооружение — это все то, что планировалось использовать против нас, но уже не получится. Сейчас наблюдается динамика, когда враг не может продвигаться, какие бы силы он не применял", — отметила Анна Маляр.

Анна Маляр рассказала о ситуации на фронте, смотри с 17:47

4 июля начальник Генштаба Британии заявил, что постепенно все складывается в пользу Украины. По словам Тони Радакина, украинские защитники постепенно разрывают оборонительные линии оккупационных войск: за последние несколько недель ВСУ заняли больше позиций, чем ВС РФ за год. РФ потеряла 2000-2500 танков за 18 месяцев и может заменить их только из расчета 200 штук в год.

Напомним, что эксперт Сергей Сумленный из немецкого аналитического центра European Resilience Initiative Center считает, что когда ВСУ перейдут Днепр, это станет кошмаром для РФ.