The Economist составил рейтинг "полезных идиотов Путина": среди них Венгрия, Турция и Греция

Среди тех, кто поддерживает Путина, есть несколько европейских правительств. Авторы рейтинга привели аргументы, которые они принимали во внимание, составляя список "союзников" кремлевского режима.

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Журнал The Economist составил рейтинг европейских стран, которые являются крупнейшими пособниками российского режима в Европе. В список попали Венгрия, Греция, Кипр, Сербия и Турция. Об этом говорится в статье издания "Полезные идиоты Путина".

"Спектр полезных идиотов Европы — термин времен холодной войны для обозначения невольных союзников коммунизма — широк. В политике крайне правые и крайне левые партии во многом не соглашаются, но в отношении Украины эти крайние часто сходятся на требовании немедленного мира, который фактически вознаградил бы российскую агрессию территорией", — утверждает издание.

Венгрия

Ближайшими союзниками Кремля в Европе издание называет венгерское правительство Виктора Орбана. Орбан является премьер-министром Венгрии с 2010 года. Он неоднократно критиковал поддержку Западом Украины и продолжение импорта Венгрией российского газа. Правительство Венгрии отказалось предоставлять территорию страны для транзита оружия в Украину.

Австрия

Австрия продолжает получать доходы от РФ. Страна сослалась на свое нечленство в НАТО, предложила незначительную помощь Украине, между тем ее торговля с Россией выросла.

"Соседняя Австрия, более спокойно, но не менее выгодно, также в значительной степени отстранилась от борьбы", — пишет The Economist.

Греция и Кипр

В списке также Греция. Страна продолжает противостоять ужесточению санкций на поставки российской нефти, и Кипр — оффшорная финансовая гавань, закрыл около 4000 местных банковских счетов россиян.

Турция, Швейцария и Сербия

Турция и Сербия, которые не являются частью ЕС "даже не пытаются скрывать прибыльные "черные" услуги, которые они предоставляют России".

Еще одна страна из рейтинга, Швейцария, ссылаясь на свой нейтралитет, "заблокировала поставки оружия в Украину, в частности 96 законсервированных танков "Леопард", которые стоят в Италии и принадлежат частной швейцарской фирме".

Напомним, что президент РФ Путин обвинил Украину в развязывании кровопролитной войны и заявил, что Украина, в течение 8 лет активно наращивала свое вооружение и сейчас ведет "гибридную войну" против РФ.

Ранее сообщалось, что Путину становится все труднее финансировать дорогостоящую войну против Украины. Его спасательный круг основан на "безжалостной каннибализации" производственной экономики.