Корабль "Симферополь" ВМС Украины оснастили артиллерийской установкой АК-306 (фото)

Установка имеет высокую скорострельность — от 600 до 1000 выстрелов в минуту. При этом имеет прицельную дальность стрельбы осколочно-фугасными зажигательными снарядами до 5000 метров.

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Украинский средний разведывательный корабль "Симферополь" оснастили артиллерийской установкой АК-306, после чего были проведены огневые испытания автоматического орудия. Кадры испытаний были опубликованы 5 июля пресс-службой командования военно-морских сил ВС Украины.

"Стрельба выполнялась по малоразмерной подвижной морской цели, в составе соединения корабельно-катерной группы с привлечением береговой зенитной артиллерии", — говорится в сообщении.

Обозреватели "Милитарного" в связи с этим сообщили, что судя по всему огневые испытания данной модернизации прошли успешно.

ТТХ установки АК-306

АК-306 — это шестиствольная корабельная установка типа "Гатлинг" с 30-мм пушками, которая предназначена для поражения надводных и воздушных целей.

Наведение орудий осуществляется дистанционно при помощи прицела ОПУ-1 со станцией "Лазурь". При этом измерение дальности до цели, баллистический вычислитель и стабилизатор линии прицеливания отсутствуют.

Прицельная дальность стрельбы достигает 5000 метров, баллистическая — 8100 метров. Заявленная скорострельность от 600 до 1000 выстрелов в минуту. Ресурс установки 18000 выстрелов.

Режим стрельбы, по официальным данным, позволяет производить очередь в 500 выстрелов, однако при этом происходит критический перегрев установки ввиду отсутствия жидкостного охлаждения. Поэтому во избежания разрушения стволов допустимая очередь составляет 200 выстрелов:

оптимальные длинные очереди по 60-90 выстрелов с перерывами 25-30 секунд;

оптимальные короткие очереди по 4-6 выстрелов с перерывами 2-5 секунд.

В качестве боеприпасов АК-306 использует осколочно-фугасный зажигательный снаряд ОФ-84, весом 390 г с начальной скоростью снаряда в 1030 м в секунду. Боекомплект — 2000 снарядов.

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