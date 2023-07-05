Корабель "Сімферополь" ВМС України оснастили артилерійською установкою АК-306 (фото)

Установка має високу скорострільність — від 600 до 1000 пострілів за хвилину. При цьому має прицільну дальність стрільби осколково-фугасними запальними снарядами до 5000 метрів.

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Український середній розвідувальний корабель "Сімферополь" оснастили артилерійською установкою АК-306, після чого було проведено вогневі випробування автоматичного знаряддя. Кадри випробувань було опубліковано 5 липня прес-службою командування військово-морських сил ЗС України.

"Стрільба виконувалася по малорозмірній рухомій морській цілі, у складі з'єднання корабельно-катерної групи із залученням берегової зенітної артилерії", — ідеться в повідомленні.

Оглядачі "Мілітарного" у зв'язку з цим повідомили, що, судячи з усього, вогневі випробування цієї модернізації пройшли успішно.

ТТХ установки АК-306

АК-306 — це шестиствольна корабельна установка типу "Гатлінг" з 30-мм гарматами, яка призначена для ураження надводних і повітряних цілей.

Наведення гармат здійснюється дистанційно за допомогою прицілу ОПУ-1 зі станцією "Лазурь". При цьому вимірювання дальності до цілі, балістичний обчислювач і стабілізатор лінії прицілювання відсутні.

Прицільна дальність стрільби сягає 5000 метрів, балістична — 8100 метрів. Заявлена скорострільність від 600 до 1000 пострілів за хвилину. Ресурс установки 18000 пострілів.

Режим стрільби, за офіційними даними, дає змогу здійснювати чергу в 500 пострілів, однак при цьому відбувається критичний перегрів установки через відсутність рідинного охолодження. Тому, щоб уникнути руйнування стволів, допустима черга становить 200 пострілів:

оптимальні довгі черги по 60-90 пострілів із перервами 25-30 секунд;

оптимальні короткі черги по 4-6 пострілів із перервами 2-5 секунд.

В якості боєприпасів АК-306 використовує осколково-фугасний запальний снаряд ОФ-84, вагою 390 г з початковою швидкістю снаряда в 1030 м на секунду. Боєкомплект — 2000 снарядів.

Раніше Фокус зібрав матеріал про малий броньований артилерійський катер "Буча", який було введено до складу Військово-морських сил ЗСУ 26 травня 2023 року. МБАК здатний здійснювати висадку десанту, підтримувати артилерійським вогнем війська вздовж річкових рубежів і боротися з переправами противника.