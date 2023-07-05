Адвокат решил не обжаловать: суд вынес приговор блогерше, снимавшей работу ПВО (фото)

Известно, что Ирина Воронова полностью признала свою вину и решила заключить соглашение с правоохранителями. При этом изначально ей грозило 5 лет лишения свободы.

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Киевская блогерша и певица Ирина Воронова получила год условного наказания по делу о публикации кадров с работой ПВО. Такое решение вынес Днепровский районный суд Киева, о чем сообщили в пресс-службе столичной прокураторы.

"Обвиняемая полностью признала свою вину и заключила соглашение со следствием. Днепровский районный суд Киева утвердил соглашение о признании виновности и назначил женщине наказание в виде 5 лет лишения свободы, освободив от отбывания наказания с испытательным сроком 1 год", — говорится в сообщении.

Правоохранители не называют в своем релизе имени Вороновой, однако об этом указывают СМИ.

Что известно о деле Вороновой?

Напомним, 17 мая 2023 года во время ночной массированной ракетной атаки россиян по территории Киева несколько блогеров опубликовали в социальных сетях видео- и фото-съемку работы противовоздушной обороны Украины. Среди тех, кто обнародовал информацию, была певица Ирина Воронова, супруга киевского бизнесмена Юрия Чернецкого, который отбывает срок в тюрьме за распространение наркотиков.

Блогер выложила публикацию, на которой было видно работу ПВО, и указала место, откуда велась съемка. Информация быстро разлетелась по российским интернет-ресурсам. Ирина попыталась быстро удалить записи и принести извинения, но это не помогло ей уйти от ответственности.

Фото: скриншот

Вороновой объявили о подозрение по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (о перемещении, движении или расположении ВСУ, или других образованных в соответствии с законами военных формирований в условиях военного положения). По этой статье ей могло грозить до восьми лет лишения свободы.

Ранее суд избрал Вороновой меру пресечения в виде домашнего ареста, из-за чего певица жаловалась, что подвергает себя и детей опасности, не имея возможности спуститься в бомбоубежище во время воздушной тревоги. Певица также отмечала, что жалеет о совершенной ошибке.

Фокус ранее писал о том, что после непродолжительного затишья в начале июля ВС РФ возобновили обстрелы Киева и области барражирующими боеприпасами. Украинской ПВО удалось все БПЛА в районе столицы сбили, но обломки повредили несколько частных домов.