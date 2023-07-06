Сделка не состоялась: США предлагали Болгарии $200 млн за поставку Украине ЗРК С-300, — СМИ

Вашингтон, по данным издания, готов был выделить средства из программы по иностранному военному финансированию. Но США пока не удалось достичь соглашения с официальной Софией.

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В конце 2022 года США предложили правительству Болгарии передать Украине старые советские ЗРК С-300 в обмен на покупку новейшие ЗРК NASAMS за 200 миллионов долларов. Об этом сообщает издание Вulgarianmilitary.

СМИ утверждают, что сделка могла состояться в рамках программы "иностранного военного финансирования" для союзников США в Восточной Европе. Это соглашение предполагает поставку оружия, техники, амуниции и другого оборудования для ВСУ в обмен на финансовую помощь для покупки современного вооружения.

По информации болгарского издания, 200 миллионов долларов — это часть программы США по иностранному военному финансированию [FMF]. Такие средства американцы предоставляют союзникам НАТО на восточном флаге, в том числе Болгарии, чтобы стимулировать их и компенсировать пожертвования военной техники Украине.

Как пишут в СМИ, 8 сентября 2022 года США сообщили о том, что готовы выделить 1 миллиард долларов для Болгарии и 16 других стран региона. А уже 7 октября 2022 года Конгресс США одобрил средства для Болгарии в размере почти 40 миллионов долларов.

В декабре 2022 года в Болгарию отправилась делегация США, чтобы склонить временное правительство к участию в программе FMF. По неофициальным данным, американцы якобы предлагали Болгарии современные системы ПВО NASAMS в обмен на поставку Киеву ракетных комплексов С-300.

Хотя на тот момент исполняющий обязанности премьер-министра Болгарии Гылыб Донев никак не отреагировал на предложение. А в январе 2023 года президент Болгарии Румен Радев и исполняющий обязанности министра обороны Димитар Стоянов публично заявили, что выступают против любой передачи оружия для Украины, так как национальное законодательство запрещает отдавать или продавать оружие болгарской армии без немедленной передачи компенсатора взамен. По последним данным, в Минобороны Болгарии сообщили, что окончательно не отказались от помощи, а, скорее, "еще не достигли соглашения с американцами".

Фокус ранее писал о том, что 6 июля Владимир Зеленский отправился в Софию, чтобы лично встретиться с болгарскими чиновниками и обговорить вопросы военной помощи Украины, а также предстоящий саммит НАТО, который состоится в Вильнюсе во вторник, 11 июля.