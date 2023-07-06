"Мы оба утонем": Путин и Лукашенко не заинтересованы в дружбе с Пригожиным, — CNN

По словам журналистов, Лукашенко пытается отгородиться от главы ЧВК "Вагнер", но хочет быть ближе к президенту РФ.

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Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин находится в опасности. Так, никто не хочет поддерживать с ним близких контактов: ни белорусский политик Александр Лукашенко, ни президент РФ Владимир Путин. Об этом пишет издание CNN.

По словам журналистов, Лукашенко сейчас пытается отгородиться от главы наемников. Он во время пресс-конференции 6 июля сообщил, что ни Пригожина, ни его "вагнеровцев" нет на территории Беларуси.

"Он в Санкт-Петербурге. Или, может быть, сегодня утром он поедет в Москву или еще куда-нибудь. Но он сейчас не на территории Беларуси", — сказал Лукашенко журналистам.

Белорусский политик сказал, что именно Владимир Путин является давним другом Пригожина и знает его уже на протяжении 30 лет.

"Ни один из лидеров, похоже, не слишком заинтересован в том, чтобы быть лучшим другом Пригожина", — сказано в материале.

По словам журналистов, вместо Пригожина Лукашенко выбрал себе в друзья именно Путина. Беларусь стала наиболее "вассальным" государством для Кремля.

По словам Лукашенко, в любой ситуации он легко может связаться с Путиным, чтобы поговорить.

"Мы в одной лодке. Если мы затеем драку и проделаем дыру в этой лодке, мы оба утонем", — сказал он.

Напомним, что Лукашенко также 6 июля намекнул на участие Беларуси в войне. Он считает, что многое зависит от контрнаступления Украины в ближайшие месяцы и снова предложил переговоры для завершения войны.

Кроме того, Лукашенко заявил, что Путин не собирается "мочить" Пригожина, но "всякое в жизни бывает". Он заверил, что глава ЧВК "Вагнер" находится на свободе, а его бойцы стремятся и дальше работать на благо России. Реакция президента Владимира Путина на мятеж, со слов лидера Беларуси, со временем стала мягче.