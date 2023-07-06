"Ми обидва потонемо": Путін і Лукашенко не зацікавлені в дружбі з Пригожиним, — CNN

За словами журналістів, Лукашенко намагається відгородитися від глави ПВК "Вагнер", але хоче бути ближче до президента РФ.

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Глава ПВК "Вагнер" Євген Пригожин перебуває в небезпеці. Так, ніхто не хоче підтримувати з ним близьких контактів: ні білоруський політик Олександр Лукашенко, ні президент РФ Володимир Путін. Про це пише видання CNN.

За словами журналістів, Лукашенко зараз намагається відгородитися від глави найманців. Він під час пресконференції 6 липня повідомив, що ні Пригожина, ні його "вагнерівців" немає на території Білорусі.

"Він у Санкт-Петербурзі. Або, можливо, сьогодні вранці він поїде в Москву або ще куди-небудь. Але він зараз не на території Білорусі", — сказав Лукашенко журналістам.

Білоруський політик сказав, що саме Володимир Путін є давнім другом Пригожина і знає його вже протягом 30 років.

"Жоден із лідерів, схоже, не надто зацікавлений у тому, щоб бути найкращим другом Пригожина", — йдеться в матеріалі.

За словами журналістів, замість Пригожина Лукашенко обрав собі в друзі саме Путіна. Білорусь стала найбільш "васальною" державою для Кремля.

За словами Лукашенка, у будь-якій ситуації він легко може зв'язатися з Путіним, щоб поговорити.

"Ми в одному човні. Якщо ми затіємо бійку і зробимо дірку в цьому човні, ми обидва потонемо", — сказав він.

Нагадаємо, що Лукашенко також 6 липня натякнув на участь Білорусі у війні. Він вважає, що багато що залежить від контрнаступу України найближчими місяцями і знову запропонував переговори для завершення війни.

Крім того, Лукашенко заявив, що Путін не збирається "мочити" Пригожина, але "всяке в житті буває". Він запевнив, що глава ПВК "Вагнер" перебуває на волі, а його бійці прагнуть і далі працювати на благо Росії. Реакція президента Володимира Путіна на заколот, зі слів лідера Білорусі, згодом стала м'якшою.