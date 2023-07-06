"Мечтают вернуться на те позиции": РФ начала жалеть о подрыве Каховской ГЭС, — Гуменюк

По словам спикера Сил обороны юга, затопление левого берега вынудило оккупантов бросить свою линию обороны и теперь они подрываются на своих же минах.

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Российские оккупанты мечтают вернуться на те позиции, которые они занимали до умышленного подрыва Каховской ГЭС. Большая вода вынудила их отойти назад. Об этом сообщила спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телеканала Freedom 6 июля.

По ее словам, линия обороны Российской Федерации на левом берегу реки Днепра изменилась из-за затопления территорий. Подрыв дамбы заставил противника существенно изменить свой план защиты от украинского контрнаступления.

"Минно-взрывные заграждения, которые оккупанты поставили и считали, что это — основа их безопасности, на сегодняшний момент смыты водой, полностью снесены и большую опасность представляют для самих оккупантов, поскольку они теперь не знают карты минных полей и могут вполне подрываться сами на своих же минах. Но это называется карма. Поэтому оккупанты, все чаще оглядываясь назад, мечтают вернуться на те позиции, откуда их откинула большая вода", — говорит Наталья Гуменюк.

Все окопы и другие заграждения также ушли вместе с водой. То есть их нельзя использовать для обороны. При этом, у оккупантов достаточно логистики для того, чтобы продолжить обеспечивать свои формирования на захваченных территориях.

Украинские военные в это время продолжают бороться с врагом и снова вносят коррективы в их планы.

"Уничтожение складов с боеприпасами, и уничтожение командных пунктов — все это тоже удар по логистике. И уничтожение мест сосредоточения вражеской техники — тоже оборачивается потом недостачей вооружения и невозможностью держать оборону и проводить обстрелы", — говорится в сообщении.

Напомним, 6 июля сообщалось, что в ВС РФ на юге возник хаос, чем воспользовались Силы обороны. Беспорядок во вражеских подразделениях играет на руку украинским военным. За последние сутки РФ потеряла минимум 300 человек из личного состава на одном из направлений юга.