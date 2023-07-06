Для пыток и допросов: россияне устраивают военные базы в детском санатории под Бердянском

По данным Генштаба, захватчики используют детские учреждения для размещения своих войск и для использования гражданского населения как живого щита.

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На территории детского санатория "Весна", расположенного в селе Новопетровка Бердянского района Запорожской области, российские военнослужащие устроили военную базу. Об этом сообщают в Генеральном штабе ВСУ.

"На территории корпуса детского санатория "Весна" российские военнослужащие обустроили военную базу, где находится более 800 российских военнослужащих и рассредоточено российское военное вооружение в непосредственной близости к жилым домам местных жителей", — говорится в строительстве.

Новопетровка, Бердянский район

В селе Чулаковка Скадовского района Херсонской области оккупанты переоборудовали базу отдыха "Ива" под военную комендатуру. Согласно информации от Генштаба, на этой базе проводятся допросы и пытки патриотически настроенных граждан Украины.

"Российские оккупанты цинично продолжают нарушать нормы международного гуманитарного права и использовать детские заведения временно оккупированных населенных пунктов для размещения своих войск, с целью использования гражданского населения как живого щита", — отмечается в сообщении.

Чулаковка, Скадовский район

Напомним, 27 июня в пресс-службе Центра национального сопротивления сообщили, что российские оккупанты используют гражданскую портовую инфраструктуру в Крыму в военных целях.

Ранее в этот же день стало известно, что на оккупированном полуострове партизаны повредили железнодорожные пути в Кировском районе, усложнив логистику врагу. Из-за повреждения путей на этом участке железной дороги остановлено движение поездов.