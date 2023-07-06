При одном условии: защитники Украины могут поехать в отпуск за границу — ГПСУ (видео)

По словам представителя ГПСУ, военные могут воспользоваться правом выезда за границу. Но для этого нужно выполнить определенную официально утвержденную процедуру.

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Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что военнослужащим разрешается выезжать за границу во время военного положения. Также объяснил, какие требования законодательства по этому вопросу. Об этом он рассказал в прямом эфире"Всеукраинского телемарафона".

Сначала Демченко напомнил, что военным разрешено идти в отпуск — так было раньше, и так же — в условиях военного положения. При этом они имеют право на 30 дней общего отпуска и еще 10 дней — по семейным обстоятельствам.

Также спикер кратко описал процедуру получения разрешения: "Как и раньше, так и сейчас, ГПСУ обеспечивает пропуск военнослужащих, которые находились в отпуске и по решению их руководства им было предоставлено разрешение выехать за пределы страны".

В завершение офицер-пограничник перечислил подразделения Сил обороны, бойцы которых могут свободно воспользоваться отпуском и пересечь границу:

ВСУ;

Национальная гвардия;

ГПСУ.

Разрешено ли военнослужащим ехать в отпуск за границу

Что написано в законодательстве Украины относительно отпусков военных

30 июня вступил в действие Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отдельных вопросов, связанных с прохождением военной службы во время действия военного положения". В действующем документе указано следующее:

военнослужащий имеет право на ежегодный отпуск продолжительностью до 30 суток;

также он имеет право еще на 10 суток отпуска по семейным обстоятельствам;

отпуск можно делить на части, но часть не может длиться более 15 суток;

если военный использовал 10 суток ежегодного отпуска до 30 июня, то имеет право на дополнительные 20 суток.

срочники получили право на отпуск такого же размера — 30 суток;

в продолжительность отпуска не засчитывается проезд в обе стороны, но нужно учесть, что поездка в одну сторону не должна длиться дольше двух суток.

Как оформить отпуск военнослужащему

Процедура оформления отпуска описана в Законе "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей". Также о порядке действий говорится в материале портала "BBC Украина", созданном на основе рекомендаций Минобороны Украины.

Этапы оформления отпуска военнослужащему:

написать рапорт об отпуске и подать его командиру;

в рапорте не забыть указать детали — даты, адреса, вид транспорта, пункт пропуска;

вместе с рапортом приложить документы, обосновывающие необходимость выехать за границу (свидетельства о рождении детей, справка о временной защите для пребывания семьи в иностранном государстве и т.д.);

если командир разрешает отпуск, то выдается соответствующий приказ — этот приказ является разрешением выехать из страны;

также для выезда можно оформить выездной билет.

Какие документы нужны для выезда

О документах также рассказали в Минобороны:

заграничный паспорт;

военный билет или удостоверение офицера;

отпускной билет (в нем указывается адрес, куда направляется военный);

выписка из приказа об отпуске.

Напоминаем, военнослужащие, получившие ранения, могут воспользоваться специальной инструкцией: что нужно делать, чтобы получить необходимую медицинскую помощь. В инструкции подробно описано, как помощь предоставляется и как оформляется.

Кроме того, может возникнуть необходимость обжаловать действия военно-врачебной комиссии относительно состояния здоровья после ранения. Тогда можно обратиться к другой инструкции — о порядке обжалования решения ВВК.