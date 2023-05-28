После ранения: что нужно знать военнослужащему, получившему травму на поле боя

Прохождение так называемого "бумажного ада" определяет и дальнейшую судьбу бойца, и возможность получения денежной помощи. Фокус публикует пошаговую инструкцию для военных, получивших ранение.

Related video

После того как военнослужащий получил ранение на поле боя, его направляют в ближайший госпиталь для первичной медпомощи. Представитель медучреждения обязан сразу же в документальной форме доложить о прибытии военного с ранением командиру воинской части.

Если у защитника есть такая возможность, то ему следует самостоятельно сообщить о своем нахождении непосредственному командиру и заместителю командира по строевой работе, чтобы избежать обвинения в самовольном оставлении части.

Где происходит лечение военных?

Если у бойца незначительные ранения, повреждения, контузия, то лечение может происходить в расположении воинской части в специализированном медицинском блоке, военных учреждениях здравоохранения Минобороны Украины (военных госпиталях) или в гражданских медицинских учреждениях.

Порядок предоставления медпомощи после ранения

В случае необходимости боец по заключению врача части направляется в медицинское учреждение вне расположения своей части. При этом военнослужащему (или сопровождающему его медпредставителю) дают следующие документы:

направление врача части, подписанное командиром;

медицинскую книгу;

справку об обстоятельствах получения травмы;

медицинскую характеристику.

"Новый закон [речь идет о законопроекте 9158, который Владимир Зеленский подписал 26 мая] упростил процедуру получения справок об обстоятельствах травмы (ранения, контузии, увечья). В частности, если защитник получил травму (ранение, контузию, увечье) в связи с действиями противника, то теперь расследование проводиться не будет. У воинской части есть пять календарных дней, чтобы выдать справку и направить ее именно в лечебное учреждение, где находится защитник. До этого такая процедура длилась месяцами, что очень усложняло дальнейшее прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК)", — объясняет Фокусу Дарья Панфилова, адвокат, руководитель адвокатского бюро "Панфилова и Партнеры".

Каждое обращение военнослужащего за медпомощью должно заноситься в учетные журналы, медицинские книги военнослужащего, составляются выписные эпикризы (краткое изложении информации о состоянии здоровья пациента) и пр. Все эти документы необходимы для назначения единовременной денежной помощи, в частности, при осмотре в медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) для установления группы инвалидности/определения степени потери трудоспособности.

Совет: все документы необходимо сохранять и даже делать копии или фотографировать.

Если отказали в получении справки об обстоятельствах получения травмы

В этом случае необходимо жаловаться на бездействие в штаб оперативного командования, которому подчинена часть, или в Военную службу правопорядка (ВСП). Также следует обратиться к командиру с рапортом о получении справки об обстоятельствах ранения. Рапорт обязательно нужно зарегистрировать в части самостоятельно (должны поставить входящий номер и дату принятия рапорта) или отправить по почте заказным письмом с уведомлением о вручении на воинскую часть. Не забудьте сделать копию рапорта.

Если отказываются провести расследование об обстоятельствах полученных травм, следует потребовать от командира предоставить письменный отказ на рапорт с объяснением причин отказа. Далее следует обратиться с жалобой в штаб оперативного командования или в ВСП в течение месяца со дня выдачи отказа. В случае, если отказ не дали, нужно жаловаться на бездействие командира, приобщив к жалобе копию рапорта.

Получение материальной помощи во время лечения и в результате травмы

Для получения материальной помощи необходимо подать рапорт на своего непосредственного командира. Средства в размере 100 тыс. грн один раз в год выплачиваются, если военнослужащие:

получили ранения на задании во время военного положения;

получили инвалидность в результате ранения (контузии, травмы, увечья), связанного с защитой Родины;

непрерывно находятся на лечении, реабилитации или в отпуске для лечения в связи с болезнью/травмой, связанной с защитой Родины (более 30 дней подряд).

Если военный находится в отпуске для лечения после тяжелого ранения по заключению военно-врачебной (врачебно-экспертной, медицинской) комиссии, выплата дополнительного вознаграждения осуществляется в размере 100 тыс. грн в расчете на месяц пропорционально времени пребывания в таком отпуске.

Обязательным условием для получения выплаты во время пребывания в отпуске для лечения после тяжелого ранения является привязка ранения к категории "тяжелое".

Выписка и возврат на службу

Из военного госпиталя . Начальник военного учреждения здравоохранения обязан за пять дней до выписки военного сообщить об этом командиру воинской части, из которой прибыл боец. В день выписки из военного учреждения здравоохранения пациенту выдадут соответствующие документы и военнослужащий самостоятельно (если не прибудет сопровождающий из воинской части) едет в воинскую часть.

. Начальник военного учреждения здравоохранения обязан за пять дней до выписки военного сообщить об этом командиру воинской части, из которой прибыл боец. В день выписки из военного учреждения здравоохранения пациенту выдадут соответствующие документы и военнослужащий самостоятельно (если не прибудет сопровождающий из воинской части) едет в воинскую часть. Из гражданской больницы. Выписной эпикриз, предоставляемый гражданской больницей, имеет юридическую силу для воинских частей.

После завершения лечения военный должен явиться в ТЦК и СП для возвращения на службу. В случае, если воинская часть расположена в том же населенном пункте, что и гражданское учреждение здравоохранения, то обращаться в военкомат не нужно. На основании выписного эпикриза военный может получить направление на ВВК.

Прохождение ВВК

Направление военнослужащих на медицинское освидетельствование ВВК производится:

прямыми начальниками от командира отдельной части, ему равных и выше (обычно проводится по рапорту военнослужащего);

начальниками военных медицинских учреждений по месту лечения;

может быть выдано органами управления и подразделений ВСП; прокуратурой; начальниками гарнизонов, штатных ВВК; военными комендантами гарнизонов; военными комиссарами.

Какие постановления выносит ВВК?

Военно-врачебная комиссия после прохождения лечения раненого бойца может выносить следующие постановления:

Военный должен вернуться в свою воинскую часть .

. Военный непригоден к прохождению военной службы с исключением из военного учета . Такие постановления должны исполняться немедленно: бойца увольняют со службы, об этом делается отметка в военном билете/временном удостоверении военнообязанного. После издания приказа об увольнении он сдает дела и должность и исключается из списков воинской части.

. Такие постановления должны исполняться немедленно: бойца увольняют со службы, об этом делается отметка в военном билете/временном удостоверении военнообязанного. После издания приказа об увольнении он сдает дела и должность и исключается из списков воинской части. Военный непригоден к военной службе с пересмотром через 6-12 месяцев. Применяется в случаях, когда для восстановления годности (ограниченной годности) к военной службе нужно дополнительное время.

Применяется в случаях, когда для восстановления годности (ограниченной годности) к военной службе нужно дополнительное время. Ограниченно пригодный. В постановлении ВВК указывается, какие виды службы и работы противопоказаны в таком случае (с учетом военной специальности, занимаемой должности, возраста). Если в заключении ВВК таких рекомендаций нет, бойцу следует обратиться с просьбой указать их.

Что делать, если военный не согласен с заключением ВВК?

Обжаловать первоначальное решение военно-врачебной комиссии можно в высшей инстанции — к примеру, региональной или центральной ВВК. На это дается месяц со дня получения заключения.

В случае несогласия с высшей инстанцией военнослужащий имеет право обжаловать решение в суде в установленном законодательством порядке.

Осмотр в МСЭК

Для установки группы инвалидности или степени потери трудоспособности медучредждение, где проходило лечение, отправляет военного на осмотр в МСЭК, в некоторых случая такое направление выдают в ТЦК и СП.

Все документы, выданные в госпитале и ВВК, необходимо иметь с собой.

Если у бойца нет возможности прибыть на осмотр в определенную МСЭК, то он может пройти его заочно. В таком случае все документы должны быть направлены по "Укрпочте". Также осмотр может провести любая ближайшая МСЭК (с учетом специализации) независимо от места регистрации, проживания или пребывания заявителя.

В случае невозможности пройти повторный осмотр МСЭК, срок которого пришелся на период войны, такой пересмотр переносится на срок после прекращения или отмены военного положения, но не позднее шести месяцев после его прекращения или отмены.

Ранее Фокус рассказывал о том, что украинским защитникам после ранений приходится доказывать военно-врачебным комиссиям свое право на лечение и реабилитацию.