"Кому-то нравится русская рулетка?": Зеленский раскритиковал поклонников Кремля на Западе

По словам главы государства, все те, кто хоть на мгновенье сомневается в правоте Украины — имеют протеррористическую позицию и поддерживают убийства мирных граждан.

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Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал поклонников Российской Федерации, которые все еще остались на Западе. Об этом он заявил на пресс-конференции с президентом Словакии Зузаной Чапутовой 7 июля.

По его словам, полномасштабная война в Украине длится уже второй год, и поддержка действий российских оккупантов можно сравнить с протеррористической позицией. Солдаты ВС РФ продолжают убивать мирных людей.

А все те, кто выбрал сторону Украины сегодня, имеют точно проевропейскую позицию, ведь сейчас идет борьба за свободу.

"Каждый человек имеет выбор, но, если кто-то хочет проверить, хочет увидеть Россию на границах своего государства, на границах вашего государства, то сколько стоит такая проверка?" — добавил президент.

Такая проверка для стран, которые все еще поддерживают Российскую Федерацию, может привести к гибелям тысячи человек после подрыва условной ГЭС, или же к массовым отключениям света после оккупации АЭС и обстрела мирных городов с критически важной инфраструктурой. Все это Украина проходила и проживает уже второй год.

"Кто эти люди, которые могут иметь такую позицию? Что такое российская позиция? Сегодня — это протеррористическая позиция. И это неправильно… Неужели кому-то нравится эта русская рулетка? Вы когда-нибудь видели, чтобы американцы или европейцы пересаживались на советские авто или переезжали жить в Россию?" — подытожил глава государства.

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Напомним, 7 июля сообщалось, что Украина подписала контракт со Словакией на производство и поставку Zuzana 2. Визит президента Владимира Зеленского в Братиславу прошел плодотворно, ведь подписанный контракт предусматривает производство 16 самоходных гаубиц.