Залужный празднует 50-летие: самые интересные факты о главнокомандующем ВСУ (фото, видео)

Валерия Залужного называют "железным генералом", наносящего противнику одно поражение за другим. Фокус собрал самые интересные факты об украинском офицере, который противостоит полномасштабному вторжению России.

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Сегодня, 8 июля, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный празднует свой 50-й день рождения. Он занял этот пост в 2021-м году, но большинство украинцев узнало о нем лишь в 2022-м после начала полномасштабного вторжения РФ. Под командованием Залужного украинские войска смогли разрушить миф о непобедимости российской армии, достигнув успеха на поле боя.

Как оценивают успехи главнокомандующего

Для статьи The Financial Times офицер Национальной гвардии Украины Виталий Маркив сказал, что Залужный очень хорошо знает врага. Он быстро адаптируется к меняющимся обстоятельствам на поле боя

"Замечательно, когда ты знаешь врага, как он действует, и с помощью иностранных партнеров можешь поразить его в его слабые места. Так действует главнокомандующий Залужный", — сказал Маркив.

Кроме того, бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк сказал журналистам, что успех Залужного заключается в том, что он может правильно делегировать полномочия, поощрять инициативу нижних чинов и получать обратную связь, необходимую, чтобы реагировать правильно на все возможности. Его стиль командования дает возможность другим реализовать свои таланты.

Валерий Залужный и украинские военные Фото: ASPI

"Люди на местах знают ситуацию гораздо лучше, чем в Киеве", — отметил бывший министр.

Однако не только украинцы хвалят Валерия Залужного за его профессионализм. Высоко оценил способности "железного генерала" и председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли. По его словам, украинский главнокомандующий может быстро реагировать на движения и неудачи армии России. В качестве примера он привел оборону Киева в первые дни войны, когда российские войска чрезмерно растянули свои линии снабжения и увязли. Тогда Силы обороны смогли их разбить с флангов.

"Совок — отпадает" или новой армии новые люди

Валерий Залужный никогда не служил в армии Советского Союза и не обучался в ее учебных заведениях. Еще в 2020-м году, когда Залужный был командующим войсками ОК "Север", он рассказал в интервью "АрміяInform", что хочет отойти от стандартов армии СССР.

"Хотим отойти от карт, от написания боевых приказов образца, скажем, в 1943-м. От этих нелепых докладов у карт", — говорил Залужный.

Валерий Залужный в 2020-м году Фото: АрміяInform

Также генерал положительно относится к тому, что Вооруженные силы Украины наполняются новыми кадрами.

"Это совсем другие люди. Не такие, как мы, когда были лейтенантами. Это новые ростки, которые через пять лет совсем изменят армию. Почти все хорошо знают иностранный язык, отлично работают с гаджетами, начитаны", — сказал он.

Подготовка к полномасштабной войне с Россией

Уже в 2023-м году в интервью украинскому журналисту Дмитрию Комарову уже главнокомандующий Залужный сказал, что в 2021-м году готовится к полномасштабному вторжению России. Генерал и его подчиненные понимали, что будет наступление практически со всех направлений.

"Наверное, уже к концу февраля, мы исчерпали возможностей нашей фантазии, что можно было сделать еще. Вот мы что-то делали, потом проверяли, насколько оно эффективно, приходили к заключению, что решение не эффективно — оно менялось. Снова отработка полного комплекса, снова оценка, снова негативный результат. И таким образом пришли к тому, что есть", — сказал Залужный.

Кроме того, генерал отметил, что война для него началась еще в 2014-м году. Несмотря на то, что она называлась сначала Антитеррористической операцией, а затем операцией объединенных сил, это была война, на которой гибли люди и Украина теряла свои территории.

"Именно это 8 лет войны закалили нас и научили воевать, чего, соответственно, россияне от нас не ожидали. Но это была для нас школа. Фактически мы готовились и морально и физически все 8 лет, — сказал Залужный.

Валерий Залужный о подготовке к войне с РФ

Жизненный путь Залужного

Валерий Федорович Залужный родился 8 июля 1973-го года в городе Новоград-Волынский Житомирской области. В 1997-м году закончил Одесский институт Сухопутных войск с отличием. После этого прошел все ступени военной службы: командир взвода, командир учебного взвода, командир боевого взвода, командир роты, командир роты курсантов, командир батальона.

Молодой Валерий Залужный

В 2007-м году закончил национальную академию обороны Украины с золотой медалью, а в 2014-м — Национальный университет обороны Украины имени Ивана Черняховского. Как лучший выпускник оперативно-стратегического уровня подготовки, награжден переходным мечом королевы Великобритании.

В должность главнокомандующего ВСУ вступил 27 июля 2021 года.

Залужный женат и имеет двух дочерей. Награжден Крестом боевых заслуг, Орденом Богдана Хмельницкого III степени, Орденом, святого великомученика Юрия Победителя и прочими государственными наградами.

Пожертвовал ВСУ миллион долларов

В январе 2023 года Валерий Залужный получил в наследство от гражданина США украинского происхождения Грегори Степанца 1 млн долларов. Степанец не был родственником Залужного, а наследство стало символическим и достаточно неожиданным для самого главкома. Генерал направил все деньги в полном объеме на спецсчет Национального банка Украины для сбора средств на нужды армии.

"Я всю свою жизнь отдал вооруженным силам. И не сомневался, что должен делать с наследством. Последняя воля Григория, очевидно, заключалась в том, чтобы поддержать в моем лице украинское войско", — прокомментировал свой поступок Залужный.

Самые известные цитаты Валерия Залужного

"В жестоких боях, под стальным дождем русских снарядов, мы держались за каждый клочок своей земли. Остановили враждебное нашествие и похоронили миф о непобедимости российской армии" — сказал Залужный в поздравлении защитникам и защитницам Украины 14 октября 2022 года.

"Горжусь быть с вами в одном строю. Воины-герои, города-герои – это наша реальность. Как бы тяжело нам ни было, но уж точно не будет стыдно", — написал Залужный в своем обращении 7 марта 2022 года.

"К сожалению, герои умирают. Они обретают вечную жизнь и вечную славу, остаются нашим духовным ориентиром и примером для будущих поколений украинцев. Но их больше нет для тех, кто нуждается в живых", — заявил Залужный 29 августа 2022 года.

"Единство – наше главное оружие", — заявил Залужный 9 марта 2022 года.

Напомним, что Залужный 30 июня заявил, что мятеж боевиков из ЧВК "Вагнер" и их главаря Евгения Пригожина не принес изменений на поле боя. Главнокомандующий ВСУ считает, что существует множество опасностей для Украины и задача украинских защитников — максимально подготовиться к каждому вероятному сценарию.