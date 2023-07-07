Пять пунктов: в ОП перечислили цели Сил обороны Украины в противостоянии с РФ

По словам представителя ОП Михаила Подоляка, Украине в войне в первую очередь необходимо освободить свои территорий, а также "сократить шантажный потенциал" российской внешней политики.

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В ОП очертили цели Украины в войне против российских оккупантов. В списке из пяти пунктов первым идет освобождение всех собственных территорий, а затем — демилитаризация РФ. Об этом говорится в твите советника главы ОП Михаила Подоляка.

Международный суд над российскими военными и привлечение к ответственности виновных в военных преступлениях значатся на третьей и четвертой строчках в списке целей Украины. Дальше идет выплата многолетних репараций для восстановления страны.

"Существенное сокращение российской субъектности и доминантно-шантажного потенциала российской внешней политики", — еще одна немаловажная цель.

Цели Украины

По мнению Подоляка, описанные цели должны быть общими для всего мирового сообщества.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский высказался с критикой в адрес сочувствующих Кремлю на Западе. С его слов, те, кто сомневаются в том, что дело Украины правое — очевидно, занимают протеррористическую позицию и поддерживают убийства мирных жителей.

Также сообщалось, что аргументом о Болгарии, возможно, пришлось бы отдать свои территории Путину, окажись она на месте Украины, украинский президент остудил пыл своего болгарского коллеги Румена Радева, который, судя по его заявлениям, сочувствует Кремлю.