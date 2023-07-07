Екс-посол США при НАТО считает, что Украина должна получить кассетные боеприпасы

Бэйли Хатчисон заявила, что Украине необходимо это оружие, чтобы иметь возможность выиграть войну.

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Бывший постоянный представитель США при НАТО Кей Бэйли Хатчисон (2017—2021 гг.), считает, что Вашингтон должен предоставить Украине кассетные боеприпасы. Об этом она заявила Sky News.

"Это действительно очень трудное решение, и президент много думал, прежде чем решиться на это, и, похоже, так оно и есть. Конечно, всех волнуют части кассетной бомбы, которые не взорвались, их называют "неразорвавшимися", это те, которые могут находиться там годами и потенциально могут быть подобраны гражданскими лицами позже", — сказала Хатчисон.

По мнению Кей Бэйли Хатчисон, украинцам необходимо это оружие, чтобы иметь возможность выиграть войну и вытеснить врага из своей страны.

Она отметила, что будут предприняты все усилия, чтобы убрать неразорвавшиеся боеприпасы после окончания войны.

"Одна из вещей, которые должны быть сделаны и, я думаю, будут сделаны, — это вести учет того, где были использованы эти бомбы. И начать процесс их безопасного подрыва после окончания войны. Будут предприняты все усилия для защиты гражданских лиц, которые в будущем соприкоснутся с неразорвавшимися снарядами. Это трудное решение, однако русские их используют, они уже есть в десяти районах, в которые вторглись русские", — подчеркнула дипломат.

Кто такая Кей Хатчисон

Кей Бэйли Хатчисон — американский политик, член республиканской партии. С 1972 по 1976 год была членом Палаты представителей Техаса. С 1976 по 1978 год она была вице-председателем Национального совета по безопасности на транспорте.

Она стала первой женщиной, представляющей Техас в Сенате США. Хатчисон была cенатором США от штата Техас в течение 10 лет (1993—2013).

Постоянный представитель США при НАТО с 2017 по 2021 год.

7 июля Фокус писал, что в ОП объяснили, почему ВСУ нужны кассетные боеприпасы от США. Спикер Михаил Подоляк убежден, что кассетные снаряды в руках защитников усилят подавленное состояние врага. По его словам, войско в целом нуждается в большем количестве боеприпасов.

Напомним, 6 июля в СМИ сообщили, что правительство США приняло решения о поставках Украине кассетных боеприпасов. По данным медиа, в новый пакет на сумму 800 млн долларов войдут тысячи снарядов этого типа.