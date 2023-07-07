"Все по плану": Залужный посетил бойцов ВСУ на двух направлениях фронта (видео)

По словам Главнокомандующего, украинские бойцы показывают положительный результат и обязательно принесут победу. Отдельно он поблагодарил их за ежедневную борьбу.

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Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный поделился некоторыми подробностями своей работы над украинским контрнаступлением. Военные продолжают выполнять задуманный план. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook 7 июля.

На опубликованном ролике Главнокомандующий отправился к украинским защитникам, чтобы обсудить важные шаги относительно контрнаступления ВСУ.

Вместе с начальником Генерального штаба Сергеем Шаптала они работали в оперативно-стратегических группировках войск "Хортица" и "Таврия", а результаты этой работы украинцы вскоре смогут увидеть на фронте.

"Все нормально, все будет хорошо, все по плану, парни — молодцы. Победим", — заявил Валерий Залужный после своей поездки на передовую.

Отдельно он поблагодарил каждого, кто боронит украинскую землю на фронте, ведь от них зависит будущее страны.

Больше подробностей он предоставить не смог, ведь информация хранится в строжайшей секретности, дабы противник не узнал о планах ВСУ. Ранее в Минобороны уже обращались к украинцам с призывом не распространять в сети передвижения техники Сил обороны и не рассказывать о боевых действиях, ведь это может только навредить.

"Молчание — золото. То, что мы молчим, не значит, что мы не заняты. Действия говорят больше, чем слова", — сообщается титрами в ролике.

Напомним, 6 июля Валерий Залужный заявил, что украинские военные продвигаются вперед в ходе контрнаступления и инициатива у нас. В целом, как заявил Главнокомандующий, ситуация развивается согласно проработанному плану.