"Усе за планом": Залужний відвідав бійців ЗСУ на двох напрямках фронту (відео)

За словами Головнокомандувача, українські бійці показують позитивний результат і обов'язково принесуть перемогу. Окремо він подякував їм за щоденну боротьбу.

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Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний поділився деякими подробицями своєї роботи над українським контрнаступом. Військові продовжують виконувати задуманий план. Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook 7 липня.

На опублікованому ролику Головнокомандувач вирушив до українських захисників, щоб обговорити важливі кроки щодо контрнаступу ЗСУ.

Разом із начальником Генерального штабу Сергієм Шапталою вони працювали в оперативно-стратегічних угрупованнях військ "Хортиця" і "Таврія", а результати цієї роботи українці незабаром зможуть побачити на фронті.

"Усе нормально, усе буде добре, усе за планом, хлопці — молодці. Переможемо", — заявив Валерій Залужний після своєї поїздки на передову.

Окремо він подякував кожному, хто боронить українську землю на фронті, адже від них залежить майбутнє країни.

Більше подробиць він надати не зміг, адже інформація зберігається в найсуворішій секретності, щоб противник не дізнався про плани ЗСУ. Раніше в Міноборони вже зверталися до українців із закликом не поширювати в мережі пересування техніки Сил оборони і не розповідати про бойові дії, адже це може тільки нашкодити.

"Мовчання — золото. Те, що ми мовчимо, не означає, що ми не зайняті. Дії говорять більше, ніж слова", — повідомляється титрами в ролику.

Нагадаємо, 6 липня Валерій Залужний заявив, що українські військові просуваються вперед під час контрнаступу, і ініціатива у нас. Загалом, як заявив Головнокомандувач, ситуація розвивається згідно з опрацьованим планом.