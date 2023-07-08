Байден будет ждать личной встречи с Зеленским на саммите НАТО, – Белый дом (видео)

По словам советника президента США Джейка Салливана, сейчас идет "активная дискуссия" касательно требований, которым должна соответствовать Украина для вступления в НАТО.

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Президент США Джо Байден будет ждать личной встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на грядущем саммите Североатлантического Альянса в Вильнюсе. Об этом сказал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан во время пресс-брифинга 7 июля.

Джейк Салливан заявил, что в рамках предстоящего заседания Альянс "погрузится в отношения НАТО с Украиной". Кроме того, ожидается встреча лидеров США и Украины.

По словам Салливана, сейчас продолжается "активная дискуссия" касательно требований, которым должна соответствовать Украина для вступления в оборонный блок. Он отметил, что Киев должен провести реформы, на чем настаивает Джо Байден.

"Это была его позиция с самого начала, которая остается верной и сегодня, и мы остаемся верны ей в Белом доме", — сказал советник президента США.

Салливан также подчеркнул, что Вашингтон намерен оказывать Киеву поддержку столько, сколько будет нужно, предоставляя Украине "исключительное количество вооружений и возможностей".

Пресс-брифинг Карин Жан-Пьер и Джейка Салливана

Напомним, что 7 июля генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский посетит саммит НАТО в Вильнюсе. Украинский лидер будет присутствовать на инаугурационном заседании нового Совета Украина-НАТО.

Ранее, 6 июля, президент Чехии Петр Павел отметил, что в рамках саммита НАТО, который пройдет в этом месяце в Вильнюсе, пройдут переговоры между Украиной и Альянсом, где Киев будет говорить с союзниками НАТО на равных.

Мы также писали о том, что согласно заявлению Главы ГУР Кирилла Буданова от 5 июля, Украина не получит приглашение в НАТО на заседании в Вильнюсе. Он подчеркнул, что уже ознакомился с черновиками выступлений.