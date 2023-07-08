Байден чекатиме особистої зустрічі із Зеленським на саміті НАТО, — Білий дім (відео)

За словами радника президента США Джейка Саллівана, зараз триває "активна дискусія" щодо вимог, яким має відповідати Україна для вступу в НАТО.

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Президент США Джо Байден чекатиме особистої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським на прийдешньому саміті Північноатлантичного Альянсу у Вільнюсі. Про це сказав радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван під час пресбрифінгу 7 липня.

Джейк Салліван заявив, що в рамках майбутнього засідання Альянс "зануриться у відносини НАТО з Україною". Крім того, очікується зустріч лідерів США та України.

За словами Саллівана, зараз триває "активна дискусія" щодо вимог, яким має відповідати Україна для вступу в оборонний блок. Він зазначив, що Київ має провести реформи, на чому наполягає Джо Байден.

"Це була його позиція від самого початку, яка залишається вірною і сьогодні, і ми залишаємося вірними їй у Білому домі", — сказав радник президента США.

Салліван також підкреслив, що Вашингтон має намір підтримувати Київ стільки, скільки буде потрібно, надаючи Україні "виняткову кількість озброєнь і можливостей".

Прес-брифінг Карін Жан-П'єр і Джейка Саллівана

Нагадаємо, що 7 липня генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг повідомив, що президент України Володимир Зеленський відвідає саміт НАТО у Вільнюсі. Український лідер буде присутній на інавгураційному засіданні нової Ради Україна-НАТО.

Раніше, 6 липня, президент Чехії Петр Павел зазначив, що в рамках саміту НАТО, який пройде цього місяця у Вільнюсі, відбудуться переговори між Україною та Альянсом, де Київ говоритиме з союзниками НАТО на рівних.

Ми також писали про те, що згідно із заявою глави ГУР Кирила Буданова від 5 липня, Україна не отримає запрошення в НАТО на засіданні у Вільнюсі. Він підкреслив, що вже ознайомився з чернетками виступів.