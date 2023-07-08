"Бежали под огневым давлением": 28-я ОМБр успешно штурмовала позиции россиян (видео)

По информации украинских защитников, жестокий бой продолжался весь день. Наши воины начали зачистку блиндажей и столкнулись с подразделением оккупантов.

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Пехотинцы 28-й ОМБр при поддержке артиллерии и минометов успешно выбили оккупантов из лесополосы в южной части от Бахмута. Об этом 8 июля сообщила 28-я ОМБр им. Рыцарей Зимнего похода.

"Жестокий бой продолжался весь день. Наши воины начали зачистку блиндажей и столкнулись с подразделением оккупантов под командованием вражеского спецназовца", — говорится в публикации.

По данным украинских военных, противник долго не хотел сдаваться, но под огневым давлением пехоты и минометов все же не устоял и был вынужден спасаться бегством. Дальше его уже добивала украинская артиллерия.

Украинские защитники напомнили, что освобождение каждого метра нашей земли — это титанический труд и для возвращения территорий нужна сплоченная работа.

Напомним, что российский пленный рассказал, как оказался в плену на войне в Украине.

8 июля Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) заявила, что все известные запасы химоружия в мире уничтожены. США — последняя страна, у которой официально оставались такие вооружения, уведомила об уничтожении имеющихся запасов химического оружия. ВСУ, в свою очередь, говорят о том, что российские войска применяют в боях яды.

Фокус 8 июля также сообщал, что, по словам спикера ВВС Юрия Игната, в США далеко не все верили в успех украинского сопротивления. В первые дни войны, сводки о том, что наши зенитчики уничтожили за день 7 вражеских самолетов, а на следующий день уже 8 самолетов и вертолетов, очень вдохновляли.